El Gobierno está en contacto con la familia del burgalés en cuarentena por hantavirus que "se encuentra bien"

Archivo - Nicanor Sen, durante la rueda de prensa sobre el balance de las políticas del Gobierno y su incidencia en Castilla y León. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CYL. - Archivo

VALLADOLID, 11 May. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, ha informado de que el ciudadano de Lerma (Burgos) que permanece en cuarentena en el hospital Gómez Ulla de Madrid se encuentra en buen estado de salud y ha garantizado que desde el Ejecutivo central se están en contacto con la familia.

El burgalés fue trasladado ayer desde el crucero donde se detectó un brote de hantavirus para cumplir con el protocolo sanitario obligatorio. Así, Sen ha detallado que esta persona continuará bajo supervisión médica en el hospital de referencia para que se le realicen las analíticas y pruebas pertinentes.

Por otra parte, el delegado ha asegurado que el Gobierno de España ya ha establecido contacto con la familia del afectado y ha garantizado que la Delegación del Gobierno en Castilla y León mantendrá a partir de este momento la relación directa con los familiares para realizar el seguimiento de la situación.

Finalmente, Nicanor Sen ha destacado la capacidad de los profesionales y del país para abordar esta situación "ciertamente compleja" y sin referentes recientes. "Ha puesto de relieve a nivel mundial la capacidad de nuestro país, la capacidad de nuestros profesionales para abordar una situación que además no tenía referentes en un tiempo reciente", ha defendido el delegado del Gobierno, quien ha señalado que el resto de los ciudadanos españoles que viajaban en el buque también se encuentran bien.