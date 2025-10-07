El Gobierno destina 12,2 millones al suministro de traviesas para la segunda vía entre Medina del Campo y Zamora

El Gobierno destina 12,2 millones de euros al suministro de traviesas para la segunda vía entre Medina del Campo y Zamora - MINISTERIO DE TRANSPORTES

Serán 129.000 traviesas monobloque de hormigón en ancho estándar para montar la segunda vía en estos 66 kilómetros

VALLADOLID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha autorizado este martes al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a licitar, a través de Adif y por 12,2 millones el suministro de traviesas para el montaje de la segunda vía en el tramo Medina del Campo (Valladolid)-Bifurcación Coreses (Zamora) de la Línea de Alta Velocidad (LAV) Madrid-Galicia.

El contrato comprende el suministro y transporte de 129.000 traviesas monobloque de hormigón para ancho estándar, uno de los elementos necesarios para montar la segunda vía en este trazado de 66 kilómetros de alta velocidad, en servicio en vía única desde 2015.

Esta inversión se enmarca en los trabajos que el Ministerio ha emprendido para el despliegue de una segunda vía en este tramo, actualmente de vía única, para reforzar la capacidad y operatividad del Corredor Noroeste de alta velocidad y responder así al aumento de tráfico y de viajeros.

La actuación global incluye el montaje de la segunda vía, su electrificación y el despliegue de instalaciones de señalización, comunicaciones y resto de equipos y sistemas.

Los trabajos se han iniciado con el acondicionamiento de la plataforma ya construida sobre la que se coloca la vía y tareas de topografía.

Este contrato se suma a la licitación reciente de otros suministros para esta misma actuación, como son los desvíos (aparatos de vía que permite a los trenes pasar de una vía a otra) y los aparatos de dilatación de vía (que preservan el carril de las tensiones generadas por variaciones térmicas), por un total de 4,4 millones.

Además, ya está contratado también el suministro de carril dentro del contrato marco global por el que Adif se hizo con este elemento de vía para la construcción de distintas nuevas vías de alta velocidad, y se trabaja para próximamente licitar el suministro de balasto.