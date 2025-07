El Gobierno destina 76 millones de euros a nuevas obras de modernización de regadíos en León y Palencia

Castilla y León es la autonomía "más beneficiada" con casi 600 millones hasta el año 2027 en 22 proyectos

LEÓN, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través de la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias (Seiasa), ha firmado hoy dos nuevos convenios con las comunidades de regantes del Canal de Villadangos (León) y de Vegas de Saldaña-Carrión y Villamoronta (Palencia) para acometer nuevas obras de modernización de regadíos por un importe total de 75,96 millones de euros.

La secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, Begoña García, ha presidido la firma de los convenios y ha destacado el compromiso del Gobierno de España con los regantes. "Desde el Ministerio estamos llevando a cabo la mayor inversión en regadíos de las últimas décadas, con más de 2.500 millones euros hasta 2027 en todo el país, inversiones orientadas a reducir el consumo de agua y de energía", ha recalcado.

Begoña García ha recordado que Castilla y León es la comunidad autónoma "más beneficiada" por este programa de inversiones con casi 600 millones de euros hasta el año 2027, en un total de 22 proyectos.

Los proyectos previstos permitirán sustituir las acequias en tierra y hormigón y las tuberías sin presión por redes de riego a demanda con sistemas de telecontrol, lo que optimizará la gestión del agua y mejorará la calidad de vida de los agricultores.

CANAL DE VILLADANGOS.

En el Canal de Villadangos (León) la actuación corresponde a la segunda fase del proyecto con un presupuesto de 35 millones de euros. Se modernizarán 3.069 hectáreas en los municipios de Bustillo del Páramo, Cimanes del Tejar, Santa Marina del Rey y Villadangos del Páramo y beneficiará a 672 familias.

Esta fase se suma a la primera, que tuvo una inversión de 31,46 millones de euros, lo que suma una cuantía conjunta de 66,55 millones de euros en esta zona regable.

Además, Begoña García se ha referido al Canal de Payuelos y ha anunciado que las obras del sector 13 se iniciarán antes de que concluya 2025, mientras que el sector 14 comenzará en 2026.

ACTUACIONES EN PALENCIA.

En la comunidad de regantes de Vegas de Saldaña-Carrión y Villamoronta (Palencia), se acometerá la segunda fase de su modernización, con una inversión de 40,87 millones de euros. Se transformarán 2.510 hectáreas en los municipios de Pedrosa de la Vega, Saldaña, Santervás de la Vega y Villaluenga de la Vega, lo que beneficiará a 220 regantes.

Este proyecto continúa la primera fase, que estuvo dotada con 16,68 millones de euros, lo que alcanza una inversión total de 57,56 millones de euros en esta comunidad. Todos estos proyectos están cofinanciados con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader).

La secretaria de Estado ha destacado que al hablar de modernización de regadíos se habla de relevo generacional y de la incorporación de mujeres al sector agroalimentario.

MAYOR RENTABILIDAD.

Asimismo, ha explicado que cuando un agricultor puede regar desde su móvil a demanda, con eficiencia hídrica y energética, supone un ahorro en sus costes de producción, lo que conlleva a una mayor rentabilidad de las explotaciones económica, social y medioambiental.

Al mismo tiempo ha manifestado el compromiso del Gobierno de España con la modernización de regadíos. "Nunca vamos a fallar a los regantes. No lo hemos hecho y no lo vamos a hacer. No nos comprometeremos a nada que no podamos hacer", ha concretado.

Igualmente, ha expresado que la modernización de regadíos es "un trabajo de todos", de colaboración público-privada que incluye a las administraciones y a los regantes. "En ese camino siempre vais a encontrar al Gobierno de España", ha concluido.

30.000 HECTÁREAS MODERNIZADAS.

Por su parte, la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral ha señalado que con los convenios suscritos este miércoles la Junta alcanza el compromiso de llegar a las 30.000 hectáreas de modernización de regadíos. "Estamos convencidos de que hablar de regadíos es hablar de futuro para nuestros pueblos", ha enfatizado.

Asimismo, ha señalado que cuando se invierte en regadíos se consigue atraer más jóvenes a los municipios, que haya una mayor actividad económica en el medio rural, que la densidad de población sea mayor y que el valor añadido bruto de las parcelas se multiplique hasta por tres.

Al mismo tiempo, ha indicado que es necesario seguir avanzando en los regadíos que quedan "pendientes" de modernizar, que suponen unas 50.000 hectáreas, algunas de ellas a la espera de distintos trámites ambientales. María González ha asegurado que en este sentido el Ejecutivo central y el autonómico están "totalmente alineados".