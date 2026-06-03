Un Gobierno, dos partidos y "un objetivo común" recogido en 324 medidas acordaras entre PP-VOX

El presidente del Partido Popular de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (i), y el portavoz de Vox en las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán (d), durante una rueda de prensa, en las Cortes de Castilla y León. - Claudia Alba - Europa Press

VALLADOLID 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Dos partidos, PP y Vox, en un gobierno, el de Castilla y León, que se sustenta en 324 medidas articuladas en 19 epígrafes como financiación autonómica, libertad frente a adoctrinamiento, inmigración, familia, vivienda o sector primario y medio rural.

Estas son algunas de las 324 medidas que ambas formaciones han rubricado con el objetivo de "formar un gobierno estable" que refleje lo que los castellanoleoneses manifestaron en las urnas el pasado 15 de marzo, donde el PP logró 33 escaños, y Vox 14.

POLÍTICA ECONÓMICA:

-El rechazo injustificado de acciones de mejora de la empleabilidad por parte de desempleados conlleva consecuencias en el acceso y mantenimiento de las prestaciones públicas.

-Cuota cero de 24 meses para nuevos autónomos.

-20.000 euros ayudas al programa 'Relevacyl' para negocios.

-Subvenciones al comercio.

POLÍTICA TRIBUTARIA.

-Bajada progresiva cada año del tipo del 0,25 por ciento de la tarifa autonómica del IRPF.

-1.200 euros de deducción por primer hijo, 1.700 por segundo 2.500 por el tercero.

-Impuesto 0 en el medio rural para transmisión de propiedades.

-Incentivos fiscales a propietarios e inquilinos de alquileres.

-Reducción de tasas y precios públicos.

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA.

-Rechazo a condonación de deuda a comunidades autónomas.

-Rechazo a la imposición de subida de impuestos por parte del Gobierno central y a acuerdos bilaterales que genere ciudadanos de primera y de segunda.

SECTOR PRIMARIO.

-Rechazo a toda medida que afecta al sector Primario y protección ante las imposiciones de Bruselas y el Pacto Verde. Ingresos justos para los agricultores.

-Líneas de crédito preferente.

-Estudio de la capacidad de aumentar la regulación de los ríos.

-20 millones para la ganadería extensiva y para ovino y caprino. -Ayudas para la incorporación de mayores de 40 años. -Simplificación de la tramitación de ayudas. -Suprimir, mantener o reformar las cargas y tasas derivadas del Pacto Verde.

-Creación de un fonro de compensación para compensar el impacto de normativas que sean gravosas para los sectores productivos.

MEDIO AMBIENTE.

-Nuevo Plan Integral Forestal.

-Reintrodución de lince ibérico.

-Normativa autonómica para la prevención y respuesta ante los ataques de depredadores.

PROTECCIÓN CIVIL, INCENDIOS Y EMERGENCIAS.

-En todos los presupuestos se dará prioridad a las partidas de prevención de incendios.

-refuerzo del anillo de seguridad de los pubelos ante los incendios. -Construir una nueva sede de Emergecias Castilla y León 1-1-2.

INMIGRACIÓN.

-No más menores extranjeros no acompañados. La Junta se opondrá a cualquier mecanismo de reparto de inmigrantes ilegales.No participará en acuerdos presupuestarios para facilitar su llegada o acogida.

-La Junta trabajará para devolver a los menores no acompañados a sus países de origen.

-Habilitación de una partida para realizar pruebas que determinen la edad.

-Auditoría anual de los gastos vinculados a l a inmigración masiva para evitar destinar dinero a organizaciones dedicadas al tráfico de personas o que tengan como negocio principal la inmigración.

-No se habilitará ningún nuevo centro de acogida de inmigrantes ilegales.

-Endurecimiento del régimen interno de los centros de menores.

-Prioridad nacional en las ayudas públicas y subvenciones. -Prohibición del uso del burka y el nicab.

ENERGÍA E INDUSTRIA.

-Compromiso de no favorecer la instalación de grandes parques fotovoltáicos en suelos productivos o terrenos de uso tradicional.

-Desarrollo de 2.600 hectáreas de suelo industrial.

-Completar los planes territoriales de fomento que están en desarrollo.

-Plan Autonómico de planificación energética y eliminación de cuellos de botella que frenan la inversión.

INFRAESTRUCTURAS DEL ESTADO.

-Bonificaciones de peajes en las mismas condiciones que en al AP-9 en las autovías AP-71, AP-6, AP-51 y AP-61.

-Reapertura de la Ruta de la Plata.

-Reapertura de la línea férrea de la línea Soria-Castejón.

-Apoyo a los soterramientos de en Valladolid, Palencia y León.

-Bonificación trayectos del ferrocarril de vía estrecha y mejora de las infraestructuras.

-Incremento de la regulación de la Cuenca del Duero.

-Reclamar al Gobierno el 100 por ciento de banda ancha móvil de 100 Mbps.

-Fibra óptica en todo el territorio.

TRANSPORTE Y MOVILIDAD.

-Gratuidad del transporte público en autobús.

-Bonificación a conductores recurrentes en los peajes de autovía.

-900 euros de ayuda en el carné de conducir.

FAMILIA, DESPOBLACIÓN Y NATALIDAD.

-Bono concilia de 750 euros.

-Extensión del programa Conciliamos.

-Plan rural de ayudas fiscales, servicios públicos, transporte y vivienda.

-Ayudas de 5.000 euros para abrir un comercio rural o comprar vehÍculos afectos al mismo, y 3.000 para mantener una única tienda, bar o farmacia.

-'Pasaporte de vielta' para el retorno de los castellanoleoneses.

- Nuevo servicio 012 para el retorno.

-Becas para descendientes de castellanoleoneses.

SANIDAD.

-Un helicóptero medicalizado por provincia, dos en León.

-Mejora de los servicios de Urgencia Hospitalaria y los Puntos de Atención Continuada.

-Duplicar las ayudas a la manutención y desplazamiento a otro área de salud por causa médica.

-Plan para reducir listas de espera.

-Garantía de acceso a las consultas de medicina familiar y comunitaria en un plazo máximo de 48 horas.

-Nueva estrategia oncológica -Intensificar los cuidados a los pacientes crónicos en el domicilio.

-Ley de Puestos Sanitarios de Difícil Cobertura.

-Refuerzo de los cuidados paliativos.

EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES, INNOVACIÓN Y TALENTO.

-Gratuidad de la educación de 0 a 16 años.

-Modernización de colegios rurales.

-Erasmus Rural.

-Mantenimiento de la historia del terrorismo en España en los planes de estudio.

-Prioridad de productos españoles en los comedores públicos.

-Gratuidad de la primera matrícula en las universidades públicas.

-No aplicación del programa de enseñanza de lengua árebe y cultural marroquí en ningún centro.

DEPENDENCIA Y SERVICIOS SOCIALES.

-10 millones al año para el cambio de bañeras por platos de ducha.

-Instalación progresiva de dispositivos inteligentes en hogares de personas con movilidad reducida.

-Incremento de plazas en residencia y centros de día.

VIVIENDA.

-Aumento del 80 por ciento de la inversión en vivienda.

-Ayudas al alquiler de hasta el 50 por ciento.

-Programa de alquiler seguro.

-Creación de una aceleradora de proyectos de VPO.

-Construcción de al menor 5.000 viviendas protegidas.

-Prioridad nacional en el acceso a vivienda protegida o alquiler social.

-Reforma del padrón para combatir el fraude de la ocupación ilegal.

-Aplicación del desahucio expres y refuerzo de la protección de las víctimas.

EFICIENCIA Y SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA Y GASTO SUPERFLUO.

-Acotar los plazoS en la resolución de expedientes administrativso.

-Eliminación de la obligatoriedad de la cita previa.

-Silencia administrativo positivo y sustitución de autorizaciones previas por declaraciones responsables.

-Congelar al mínimo las ayudas a la cooperación internacional.

-Reducción al 50 por ciento de las subvenciones a organizaciones empresariales y sindicatos.

CULTURA, TRADICIONES Y PATRIMONIO

-Innovación tecnológica en el desarrollo de proyectos culturales.

-Impulso al aprendizaje del español, a la recuperación de iglesias y a las plazas de toro rurales.

PROMOCIÓN DEL DEPORTE.

-Mejora de las infraestructuras.

-Recuperación deportes autóctonos e impulso a grandes eventos deportivos.

LIBERTAD FRENTE ADOCTRINAMIENTO.

-Ley de Concordia.

-Revisión de entidades públicas y leyes ideológicas.