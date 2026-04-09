El Gobierno invertirá más de 22,4 millones de euros en la Base Aérea Virgen del Camino de León

Archivo - Suboficiales del Ejército del Aire en la Academia Básica del Aire (ABA) de León. - Secundino Pérez - Europa Press - Archivo

LEÓN 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno invertirá 22.449.263 euros en la base aérea Virgen del Camino de León en dos proyectos cuya adjudicación se ha publicado este jueves en la Plataforma de Contratación del Estado: tres plataformas con sus rodaduras asociadas de acceso a pista y un edificio que albergará un hangar.

El primero de los proyectos es la construcción de tres plataformas con sus rodaduras asociadas de acceso a pista, que servirán de apoyo a la operación de la aeronave no tripulada Sirtap y contará con un presupuesto de 19.888.050 euros.

El Sirtap es un Sistema Aéreo Remotamente Tripulado Táctico de Altas Prestaciones, un dron militar diseñado y fabricado en su totalidad en España por Airbus. El plazo de las obras es de un año y el objetivo es asegurar una operativa eficiente para estos sistemas de defensa de los ejércitos de Aire y Tierra, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Delegación del Gobierno en Castilla y León.

El segundo proyecto es la construcción de un edificio para albergar un hangar de estructura fija destinado a impartir el ciclo formativo de grado medio en montaje de estructuras e instalación de sistemas aeronáuticos, cuyo presupuesto es de 2.561.213 euros.

Las obras se prolongarán durante 14 meses y el objetivo de la iniciativa es reforzar la capacidad docente de la Academia Básica del Aire y del Espacio (ABA).

UN IMPULSO "DECISIVO"

El delegado del Gobierno en Castilla y León ha destacado la importancia de esta inversión para la provincia de León y ha subrayado que el proyecto supone un impulso "decisivo" para el desarrollo económico, industrial y tecnológico del territorio, al tiempo que refuerza el papel "estratégico" de León en el ámbito de la defensa y la innovación aeronáutica.

Asimismo, ha señalado que la llegada y consolidación de programas como el Sirtap no solo modernizan capacidades, sino que también generan oportunidades de empleo cualificado y favorecen la colaboración con el tejido empresarial.

Respecto al ámbito formativo, el delegado ha puesto en valor que la ampliación de las infraestructuras de la Academia Básica del Aire y del Espacio permitirá continuar con la formación de profesionales altamente cualificados, lo que contribuye al arraigo de talento y al fortalecimiento de un sector "con gran proyección de futuro". Finalmente, ha remarcado que el compromiso del Gobierno con León es "firme", con inversiones que combinan seguridad, formación y desarrollo económico.