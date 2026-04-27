Gobierno y Junta entregan 82 puntos limpios móviles y 42 vehículos eléctricos a entidades locales de CyL

El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, y el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, en el acto de entrega de puntos limpios móviles y vehículos eléctricos a entidades locales. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno central y la Junta de Castilla y León han entregado a entidades locales de la Comunidad 82 puntos limpios móviles y 42 vehículos eléctricos en los que se han invertido 7,04 millones de euros a través de fondos Next Generation (5,8 millones, el 82,64 por ciento) y aportación propia del Ejecutivo autonómico (1,2 millones, el 17,36 por ciento).

Al acto de entrega han asistido el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, el delegado del Gobierno en la Comunidad, Nicanor Sen, así como el alcalde de Medina del Campo (Valladolid), Guzmán Gómez, en representación de las entidades locales que reciben estos puntos limpios y vehículos.

Gómez ha agradecido en nombre de las entidades locales esta inversión, que pretende "dejar un mundo mucho mejor a los que vienen detrás" y ha pedido seguir trabajando para "poner fácil" a los ciudadanos reciclar y cuidar el medio ambiente, de manera más cercana y colaborativa, también con la formación de las personas que lo necesiten.

En el marco de este acto, el delegado del Gobierno ha expresado el compromiso del Ejecutivo con la sostenibilidad y con el medio rural de Castilla y León en un apoyo a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que ha supuesto invertir 4.8000 millones de euros de fondos europeos en la Comunidad.

MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD

En este caso, ha apuntado la importancia de dotar a las entidades locales de unos medios que "acercan" el reciclaje a los pueblos y localidades más pequeñas, sobre todo en una comunidad como Castilla y León, el "mayor" territorio del país y con mayor número de localidades, entidades y ayuntamientos.

Además, ha señalado la necesidad de apostar por el reciclaje y actualizar cuanto antes la recogida de determinadas fracciones de residuos que en la actualidad se está realizando de una forma "que no es precisamente la más adecuada".

Por su parte, Juan Carlos Suárez-Quiñones ha apuntado la "muy exigente" normativa europea, que fija la reducción del 15 por ciento de la generación de residuos respecto a los niveles de 2010, el incremento de la preparación para la reutilización y reciclado hasta el 55 por ciento en 2025, el 60 en 2030 y el 65 por ciento en 2035, así como la reducción del depósito en vertedero hasta el 10 por ciento en 2035, cuando ahora se está en el 62.

Así, ante estos objetivos, ha explicado que la Junta, con presupuesto propio y fondos propios, ayuda a las administraciones locales competentes con una inversión total de 100 millones de euros en este programa.

En el caso de la adquisición de vehículos que se han entregado, el consejero ha incidido en que van dirigidos a distintas entidades locales que van a "perfeccionar" esa recogida separada y, por tanto, una "adecuada" gestión y tratamiento reciclado de los residuos.

Esta actuación se enmarca dentro del proyecto estratégico de la Junta de Castilla y León para la construcción, mejora, digitalización y adquisición de puntos limpios, dotado con una inversión global de 25 millones cofinanciada por el Ejecutivo autonómico y fondos europeos Next Generation EU.

Esta programación se estructura en cuatro líneas de actuación que comprenden la construcción de 24 nuevos puntos limpios fijos, la mejora y adaptación de 42 instalaciones existentes, la digitalización de 46 puntos limpios -22 ya operativos y 24 de nueva construcción- y la adquisición de 83 puntos limpios móviles, dentro de los que se integran 71 unidades tipo isla, 37 camiones eléctricos (con 74 puntos de recarga para estos camiones), cinco unidades tipo camión caja y siete contenedores metálicos con sistema gancho. En conjunto, el proyecto suma 195 actuaciones distribuidas por el conjunto de la Comunidad.

La línea de puntos limpios móviles está concebida para facilitar la recogida separada de residuos en municipios con menor población o con una mayor dispersión geográfica, mediante un sistema itinerante que permitirá acercar el servicio a distintos núcleos de población.

RECOGIDA SELECTIVA

Los nuevos equipamientos están preparados para la recogida diferenciada de múltiples fracciones de residuos, incluidos residuos domésticos peligrosos, residuos textiles, aparatos eléctricos y electrónicos, aceites usados, pilas, baterías y pequeños enseres, de manera que amplía la capacidad de separación selectiva y facilita su posterior tratamiento, sobre todo en una Comunidad que cuenta con 2.248 municipios y más de 6.000 núcleos de población.

En paralelo, la digitalización prevista permitirá incorporar sistemas de control, trazabilidad y gestión de datos en los puntos limpios con el objetivo de mejorar su funcionamiento operativo y disponer de una información más precisa sobre los flujos de residuos recogidos.

Esta actuación se enmarca en la planificación autonómica en materia de residuos, orientada a reforzar la recogida separada, mejorar la preparación para la reutilización y el reciclado y reducir progresivamente el depósito en vertedero en línea con los objetivos fijados por la normativa europea.

En 2024, Castilla y León registró la generación de un millón de toneladas de residuos municipales, lo que supone una ratio de 446 kilogramos por habitante y año, por debajo de la media nacional, situada en 465 kilogramos, y de la media de la Unión Europea, de 511 kilogramos por habitante y año. La recogida separada representa actualmente el 21,6 por ciento del total de residuos municipales, mientras que el porcentaje de preparación para la reutilización y reciclado se sitúa en el 37,1, datos que ponen de manifiesto la necesidad de seguir ampliando infraestructuras y sistemas de recogida diferenciada en el conjunto del territorio.

Castilla y León dispone actualmente de una red integrada por doce centros de tratamiento de residuos municipales, diez vertederos de rechazo, 48 plantas de transferencia, 122 instalaciones fijas de recogida y 19 puntos limpios móviles, una estructura que se verá reforzada con las actuaciones incluidas en este programa.

A ello se suman las inversiones destinadas a la recogida separada de biorresiduos, al tratamiento específico de la fracción orgánica y a la mejora de la recogida de residuos textiles dentro del conjunto de medidas que la Junta desarrolla para adaptar el sistema autonómico de gestión de residuos a los nuevos requerimientos normativos y operativos.

El total de fondos destinados a los objetivos indicados asciende a 60,2 millones de euros, financiados por los Fondos Next Generation y la Junta de Castilla y León, de los que 35 millones se destinan a la recogida y gestión de residuos orgánicos y textiles, y 25 millones a puntos limpios. Además de estas ayudas, la Junta, a través de Somacyl, aborda mediante acuerdos con los consorcios actuaciones de mejora de CTR (Burgos y Soria) o vertederos (Segovia o Burgos) por importe de 45 millones.