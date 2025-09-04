Gobierno refuerza la crono de Valladolid y avisa de sanciones de hasta 60.000 euros al que ponga en riesgo al deportista

Prostesta durante el final de la 11ª etapa de la Vuelta Ciclista a España, a 3 de septiembre de 2025, en Bilbao, Vizcaya, País Vasco (España). La 11ª etapa de la Vuelta Ciclista a España tiene su salida y llegada en Bilbao. - David de Haro - Europa Press

Se elevará el número de agentes de la Policía Nacional hasta los 240 con unidades de otras provincias

VALLADOLID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales, ha confirmado que se reforzará la presencia de la Policía Nacional en la contrarreloj de la Vuelta a España que se celebrará el próximo 11 de septiembre para "intentar" evitar situaciones de "peligro" por posibles protestas por el conflicto en Gaza, al tiempo que ha advertido de que se impondrán "sanciones muy duras" a quien ponga en "riesgo" la integridad de los deportistas e integrantes de la caravana ciclista.

Así lo ha señalado, en declaraciones a Europa Press, después de participar esta mañana en la Junta de Seguridad Local, en la que también ha estado presente el alcalde Jesús Julio Carnero y representantes de "agentes implicados" en la seguridad de la prueba.

Canales ha mostrado su sorpresa, "sin querer entrar en ninguna guerra", por la ausencia de algún representante de la organización de la ronda española, para ahondar en que habrá refuerzos con agentes de otras provincias para intentar garantizar la seguridad en el desarrollo de una etapa "muy compleja".

En este sentido, ha evidenciado el "riesgo" de que se reproduzcan ese día las protestas por el conflicto en Gaza y más teniendo en cuento las características de la prueba, una contrarreloj. "No podemos garantizar al cien por cien que algo como eso no va a pasar en Valladolid, a pesar del despliegue importante que se va a hacer. Pero hay que tener en cuenta que es una prueba de 27 kilómetros de trazado, donde no podemos tener un policía nacional cada diez metros", ha detallado.

Al representante gubernamental le consta de que hay grupos que se están organizando para realizar este tipo de reivindicaciones que la pueden "liar" en algún punto del recorrido.

"Y el problema no es que paren, para nosotros, desde un punto de vista de seguridad. El problema no es que paren la competición, sino que haya algún accidente, que algún ciclista se vaya suelo, con las consecuencias que puede tener, algún motorista de la Guardia Civil o de otros que están en la organización, o que un vehículo atropelle a alguien que salta al recorrido", ha continuado.

Al hilo de estas palabras, Canales ha advertido de las sanciones a las que están expuestos, ya que se les aplicará la ley contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte. "Son sanciones administrativas muy duras, que algunas arruinan a familias. Tenemos experiencia con el tema de los autos de fútbol, donde hay autos a los que se le pone una sanción de 60.000 euros. Y son sanciones administrativas, es decir, primero pagas y luego, si quieres ir al contencioso, vas, pero primero pagas. El testimonio del policía es suficiente", ha abundado.

Canales ha explicado que su función, como subdelegado del Gobierno, es "velar" por los derechos y las libertades de los ciudadanos, para indicar que hay cauces legales para manifestarse por la situación de Palestina. "Hay que comunicarlo a la Subdelegación para que ponga las medidas. Cuando se sigue ese cauce no hay ningún problema, las personas se pueden manifestar libremente", ha abundado para reconocer que todavía no ha recibido, "a día de hoy", petición oficial.

Dicho esto, sí que ha señalado que lo que no permitirán es que se ponga "en riesgo la vida de los participantes en la prueba deportiva", ha zanjado.

En este contexto, ha avanzado que, además de los agentes de la Policía Nacional que acompañan a la prueba, con una Unidad de Intervención Policial (UIP), se reforzará con la de Valladolid, que también aportará la Unidad de Prevención y Peacción (U.P.R.). Además vendrán agentes también de este servicio de otras provincias hasta un total de "240 agentes", mucho de ellos "de paisano".

"Habrá también bastantes agentes de paisano controlando la situación sin que los potenciales participantes en este tipo protestas sepan que son policías. En total, son unas 240 agentes de la Policía Nacional, a los que hay que sumar la Guardia Civil, que esta organización va en funciones de movilidad y seguridad vial", ha concluido.

ALCALDE

Por su parte, el alcalde Jesús Julio Carnero ha pedido que se separe el "evento deportivo" de las "reclamaciones políticos". "Yo creo que todos, y esto es lo que debe de quedar claro, todos estamos en contra de la guerra en un sentido y en otro, en contra de las acciones violentas en un sentido y en otro. Por tanto lo que tenemos que hacer es todos ser lo que somos, seres humanos que nos respetamos y por tanto yo espero que también aquí en la Vuelta Ciclista se produzca el debido respeto entre todos y que se pueda celebrar ese evento con todas las garantías, con toda la seguridad y con toda la tranquilidad para los vallesoretanos", ha señalado.