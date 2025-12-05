Golmayo (Soria) contará con 38 viviendas destinadas a jóvenes, con una bonificación del 20% entre Junta y Diputación

De Gregorio (i), Jiménez y Serrrano presentan la promoción de viviendas en Golmayo. - JCYL

SORIA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La localidad soriana de Golmayo contará con 38 viviendas destinadas a jóvenes y que tendrán una bonificación del 20 por ciento, asumido a partes iguales por la Junta la Diputación.

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, a través de la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente (Somacyl), promueve esta promoción con objeto de dotar a Golmayo de una oferta adecuada y suficiente para los demandantes de vivienda del municipio soriano.

El director general de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental, José Manuel Jiménez, junto al alcalde de la localidad y presidente de la Diputación, Benito Serrano, así como la delegada de la Junta en Soria, Yolanda de Gregorio, han presentado este viernes la promoción de viviendas en Golmayo.

Benito Serrano ha destacado el impulso conjunto con la Junta y el Ayuntamiento de Golmayo para facilitar el acceso a la vivienda, con una bonificación y nuevas medidas como el alquiler con opción a compra en tres o cuatro años. Las viviendas, con precios estimados de 100.000 a 120.000 euros, incluyen además una bonificación municipal durante 18 meses.

Con este objeto, Somacyl promueve la construcción de un edificio de 38 viviendas en una parcela cedida por el Ayuntamiento de Golmayo en la calle Olivo número 4. El conjunto está formado por dos bloques exentos en forma de 'L', que albergan 19 viviendas cada uno.

Las plantas bajas en ambos bloques están destinadas a aparcamientos, núcleo de comunicación y cuartos o locales destinados a instalaciones.

Las casas de ambos bloques incorporan salón-cocina, dos baños totalmente equipados, 2/3 dormitorios, terraza y plaza de garaje. La calefacción y el agua caliente sanitaria se suministran mediante una caldera centralizada de biomasa, "un sistema eficiente y más sostenible".

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio está gestionando la construcción y rehabilitación de más de 3.000 viviendas, tanto en régimen de venta bonificada para jóvenes como en régimen de alquiler, distribuidas en 130 promociones.

En la provincia de Soria, actualmente, se están desarrollando distintas promociones que ponen a disposición 206 viviendas, distribuidas de la siguiente manera. En alquiler, un total de 100 viviendas: 20 en Soria (entregadas), 38 viviendas colaborativas en Soria (en construcción), y 42 en Ólvega (en licitación).

En venta bonificada con un 20 por ciento para jóvenes, un total de 106 viviendas: seis viviendas en San Pedro Manrique (finalizadas), 27 viviendas en Garray (en construcción), siete en Langa de Duero (en ejecución), 38 en Golmayo (en licitación), y 28 en Almazán y Medinaceli (en proyecto).

Por último, también está en tramitación el Plan Regional Residencial en la Zona de los Prados en Ólvega, que incluye la construcción de 237 viviendas.