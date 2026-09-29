González Corral apuesta por los recursos naturales como "una oportunidad de creación de empleo y actividad económica"

García Corral atiende a los medios en Salamanca. - EUROPA PRESS

SALAMANCA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Medio Ambiente y Energía, María González Corral, ha apostado por los recursos naturales como "una oportunidad de creación de empleo y actividad económica".

Así lo ha señalado minutos antes de participara en el foro 'Recursos naturales y energéticos como motor de riqueza y empleo', organizado por La Gaceta de Salamanca

"Esta nueva Consejería de Medio Ambiente y Energía engloba la potencialidad que tenemos en Castilla y León y eso se puede dejar reflejado en cinco aspectos fundamentales" ha enumerado, entre los que ha destacado el agua, la energía, la biomasa, la gestión de recursos o los parques naturales.

Sobre el agua, González Corral ha señalado que es un recurso en el que están "trabajando todos" para conseguir el objetivo de "cero aguas sin depurar", ha indicado.

También ha señalado que Castilla y León actualmente es "líder" en producción de energía renovable, para apostillar que se necesita que esa energía "se convierta en oportunidades", por lo que ha reclamado "desatascar" el Plan de Infraestructuras estatal para que esos "15.000 millones de euros de inversión que están pendientes de esos enganches y de esos permisos eléctricos puedan ser una realidad en Castilla y León".

La consejera también ha hablado de la biomasa y de cómo generar una oportunidad a través de la gestión de los montes y de la red de calor que comenzará a ejecutar en Salamanca. "Estamos trabajando para rematar el proyecto, acordarlo con el Ayuntamiento y licitarlo lo antes posible", ha añadido.

Por otra parte, la consejera ha abordado la gestión de los recursos como otra de las "potencialidades" que se engloba dentro de "esa gran oportunidad" que ofrece el patrimonio natural de la Comunidad.

Por otro lado, la consejera ve en los parques naturales "oportunidades y recursos" y que todas las administraciones tienen que "aprovechar" para que se conviertan en "oportunidades de empleo".

Por su parte, el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha destacado el "esfuerzo" de su equipo de Gobierno por "multiplicar" la zonas verdes en la ciudad, además de "renovar" plazas y parques en los dos mandatos que ha lleva al frente del Consistorio y en los que se ha invertido 17,5 millones en esta última partida, que ha llegado a 80 plazas y parques.

Las siguientes zonas verdes que se construirán, como ha apuntado el primer edil, serán el mirador del Volcán de Garrido, la zona de la estación del tren y el Paseo de los Madroños.

Todos estos proyectos, ha subrayado Carbayo, han vuelto "a sacar a la calle a niños, padres y abuelos, que disfrutan de las nuevas zonas de sobres y parques en la ciudad".