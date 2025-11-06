González Corral avanza las líneas del nuevo Plan de Promoción de la Ganadería Extensiva, dotado con 10 millones

ÁVILA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, ha avanzado las principales líneas del nuevo Plan de Promoción de la Ganadería Extensiva de Castilla y León, una iniciativa que la Junta ha dotado con 10 millones de euros en el proyecto de Presupuestos de la Comunidad para 2026.

Lo ha hecho durante su visita a una explotación en régimen de titularidad compartida en Las Navas del Marqués (Ávila), "un ejemplo del avance de la titularidad compartida en el medio rural, ámbito en el que Castilla y León es líder nacional, con 718 explotaciones registradas, lo que representa la mitad de todas las existentes en España, y 69 de ellas en la provincia de Ávila".

Durante esta visita ha destacado que este plan "busca fortalecer a la ganadería extensiva como modelo productivo que contribuye a fijar población, mejorar la rentabilidad de las explotaciones y reconocer su contribución en la prevención de los incendios forestales".

Entre las medidas previstas destacan las ayudas para la modernización de las explotaciones, el fomento del pastoreo sostenible y la priorización del manejo en extensivo en los criterios de selección de ayudas de la Consejería. El plan contempla también inversiones en infraestructuras colectivas, como caminos rurales, vallados, mangas, bebederos, balsas y cerramientos, así como la construcción de nuevas balsas comunitarias para garantizar el abastecimiento de agua y contribuir a la prevención de incendios forestales.

Otras actuaciones se centran en la mejora genética y la sanidad animal adaptada al extensivo, el impulso a la formación y al empleo rural mediante sistemas de relevo generacional que favorezcan la conciliación, y el fomento de la innovación y la digitalización con el desarrollo de herramientas tecnológicas que mejoren el manejo de los pastos.

Asimismo, el plan incluye apoyos a la comercialización de las producciones extensivas a través de canales cortos para aumentar su valor añadido, el refuerzo de la promoción mediante campañas y participación en ferias agroalimentarias, y la defensa de la calidad de las producciones y de las figuras de calidad asociadas.

González Corral ha subrayado que la ganadería extensiva "es un ejemplo de equilibrio entre producción, sostenibilidad y territorio", y ha insistido en que, con este proyecto, la Junta pretende "garantizar su futuro y reconocer el papel esencial de los ganaderos que mantienen vivo el medio rural".

Durante la visita, González Corral ha hecho también balance del apoyo de la Junta al conjunto del sector ganadero durante la legislatura y entre las actuaciones más destacadas ha señalado los 18 millones en ayudas por la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica, los 6,4 millones invertidos en vacunas frente a la Lengua Azul y las ayudas a la incorporación de jóvenes ganaderos, con 310 incorporaciones en la última convocatoria que han recibido 20 millones de euros, de los que 16,3 millones se han destinado a ganadería extensiva.

Igualmente, ha destacado las ayudas a la modernización de explotaciones ganaderas a la que se ha destinado un montante de 11,5 millones en sistemas extensivos, y las actuaciones de fomento de razas autóctonas y patrimonio genético ganadero, con más de 10 millones de euros en distintas líneas de apoyo.

Por último, ha añadido las ayudas en situaciones de emergencia como las relacionadas con la sequía y con los incendios forestales de este verano. En este sentido, la consejera ha destacado la tramitación de 758 expedientes desde el 28 de agosto para agricultores y ganaderos por un importe de 3,9 millones a lo que hay que añadir los más de 2 millones destinados al suministro de alimento de urgencia a las ganaderías, con 442 ganaderos atendidos y más de 8,3 millones de kilos repartidos.