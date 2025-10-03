González Corral cree que "queda batalla" para luchar por la PAC y recuerda que Sánchez puede vetar el documento

Valladolid 3/10/2025. Encuentro informativo organizado por EuropaPress en el Patio Hereriano de Valladolid. Innovación y sostenibilidad en el uso agrario del agua. Beneficios y futuro para Castilla y León. - EUROPA PRESS/CLAUDIA ALBA

VALLADOLID 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, ha recordado este viernes que "queda batalla" para luchar para que la futura PAC tenga un presupuesto sólido y mantenga los dos pilares y ha recordado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, puede vetar el documento en el Consejo.

"Más allá de todas las negociaciones que se puedan abordar en los próximos meses tenemos que tener claro que el Gobierno central, que Pedro Sánchez, tiene la capacidad de que, si considera que este documento no es bueno, poderlo vetar, porque se necesita la aprobación por unanimidad", ha incidido la consejera.

Este es uno de los mensajes que ha trasladado María González Corral en su participación este viernes en el 'Encuentro informativo sobre la innovación y sostenibilidad en el uso agrario del agua', organizado por Europa Press y Unicaja.

González Corral ha rechazado la propuesta inicial de la Comisión Europea y ha recordado que el Parlamento Europeo también ha rechazado ese planteamiento "de una forma y de otra" a través de un informe que ve "muy en línea" con la declaración institucional en defensa de la PAC que se ha firmado en Castilla y León y a la que ha invitado a sumarse a todo el que quiera desde el convencimiento de que "tendrá más fortaleza con cuantos más se unan a ella".

"Queda batalla, quedan unos meses por delante para trabajar en ello", ha insistido la consejera que ha insistido en que, más allá de la Comisión y del Parlamento Europeo, está el Consejo al que acuden los presidentes de los Estados miembros, un órgano que, según ha insitido, tiene la capacidad de vetar el documento y de devolverlo a la Comisión para volver a iniciar esos trámites.

Dicho esto, ha reiterado su mensaje de que "queda camino" y se ha mostrado esperanzada en que las negociaciones atiendan las demandas de la Comunidad, tras lo que ha recordado que en muchas ocasiones las negociaciones "se han cerrado casi casi la noche previa".

Por su parte, el presidente de Ferduero, Eloy Bailez, ha reconocido que es un "tema complejo" y ha compartido con González Corral la necesidad de que se mantengan los dos pilares ya que si falla uno "puede temblar todo el sistema".

Bailez ha destacado que se está haciendo un "trabajo encomiable" en defensa de la PAC y ha llamado a seguir en esa línea para que no se modifique o para que se modifique "lo menos posible" de modo que las ayudas sigan llegando.