González Corral destaca el "difícil acceso" a las zonas con fuegos en León, lo que retrasa su extinción

VALLADOLID 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Medio Ambiente y Energía de la Junta de Castilla y León, María González Corral, ha señalado este viernes que los incendios que afectan sobre todo a la provincia de León, con dos focos con índice de gravedad 1 debido a la duración que se prevé de las tareas de extinción, se encuentran en muchos casos en zonas de "difícil acceso" por lo que el operativo requiere medios aéreos.

En cualquier caso, la consejera castellanoyleonesa ha manifestado, en declaraciones a los medios de comunicación, que espera que ese trabajo "intenso" permita que los focos evolucionen "favorablemente" en las próximas horas.

González Corral ha destacado que hay desplazados "numerosos equipos terrestres y principalmente aéreos" a la zona norte de León, donde ha recordado que muchos de los incendios comenzaron el pasado martes 7 de julio a causa de los "más de 1.000 rayos" que cayeron en "tormentas secas".

Ha recordado que a mediodía de este viernes hay dos incendios, los de Caboalles de Arriba y Canseco --en este caso originado de manera intencionada el día 8 de julio--, con índice de gravedad 1 por el tiempo que se prevé que durarán las tareas de extinción.

"Hemos tenido que abordar numerosos incendios entre el martes, miércoles, jueves y como consecuencia de todo ello, estamos trabajando intensamente en todos ellos", ha recalcado, con especial hincapié en los medios aéreos "porque muchos de ellos se encuentran en una zona de difícil acceso porque son en zonas de montaña"