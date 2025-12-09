González Corral destaca la situación "favorable" de la gripe aviar pero pide prevención ante los flujos migratorios

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Castilla y León, María González Corral. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, ha destacado la situación "favorable" de la gripe aviar en Castilla y León sin nuevos focos y el levantamiento de restricciones en las zonas afectadas pero ha recordado la necesidad de mantener medidas de prevención al continuar aún los flujos migratorios de aves.

González Corral, tras la reunión del recién creado Comité de Expertos para abordar las medidas de prevención ante la peste porcina africana (PPA) en la Comunidad --donde no se han detectado casos--, considera que el levantamiento de estas medidas es una "noticia positiva" en el marco de las que se reciben estas semanas en relación a la sanidad animal.

La titular de Agricultura y Ganadería ha recordado que se declararon varios focos de gripe aviar concentrados en una determinada comarca de la provincia de Valladolid que supuso la imposición de restricciones y medidas de prevención y vigilancia de hasta 20 kilómetros alrededor de las explotaciones afectadas, que tuvieron que vaciarse y desinfectarse, lo que supuso el sacrificio de unos dos millones de aves.

Ahora, una vez que han pasado 30 días sin nuevos focos, considera que es una "satisfacción" para el sector avícola de la Comunidad el levantamiento de estas restricciones --sólo se mantiene la prohibición de concentración de aves-- y ahora se continúa trabajando para que, "a la mayor brevedad posible", las explotaciones recuperen su actividad.

A pesar de la situación favorable, González Corral, ha recordado que todavía existe un flujo migratorio de aves, por lo que ha pedido "prevención" y ha pedido que se extremen las medidas de prevención en las explotaciones, algo "muy importante" para evitar que haya que lamentar algún otro caso positivo.

Por el momento, tras la vuelta a una situación de cierta normalidad, las empresas trabajan para reanudar la actividad lo antes posible, aunque ha incidido en que con unas medidas "más concretas" y "más dilatadas en el tiempo".