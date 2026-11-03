González Gago aboga por la cooperación transfronteriza "con resultados concretos" para quienes viven en La Raya

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, durante su intervención - JCYL

ZAMORA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de la Presidencia de la Junta, Luis Miguel González Gago, ha abogado por una cooperación transfronteriza "con resultados concretos" para quienes viven a ambos lados de La Raya.

El responsable autonómico ha realizado estas declaraciones durante la atención previa a la jornada 'La frontera normativa: obstáculos, costes y oportunidades de coordinación entre España y Portugal', un encuentro organizado por la Fundación Rei Afonso Henriques en Benavente.

Durante su intervención, González Gago ha subrayado la importancia estratégica de la cooperación transfronteriza para Castilla y León, tanto por los vínculos históricos, sociales, culturales y económicos con Portugal, como por las oportunidades que ofrece para mejorar la vida de los ciudadanos y la actividad de las empresas a ambos lados de la frontera.

En este sentido, el consejero ha considerado "fundamental reforzar la coordinación entre las administraciones, simplificar procedimientos y encontrar soluciones conjuntas a las diferencias normativas existentes entre ambos países".

La colaboración institucional entre Castilla y León y Portugal cuenta con una trayectoria que se remonta a 1990, cuando comenzaron las relaciones con las regiones Norte y Centro del país vecino.

Una cooperación que se ha reforzado en los últimos años con la recuperación de encuentros institucionales de especial relevancia, como los plenarios de las Comunidades de Trabajo celebrados en Aveiro, en julio de 2024, y Oporto, en julio de 2025.

En esta línea, la Junta continuará desarrollando junto con las regiones portuguesas los proyectos Cencyl Proximidad y Norcyl 2027, financiados a través del programa Interreg España-Portugal, que movilizarán en Castilla y León un total de 175.000 euros para mejorar la cooperación administrativa entre las instituciones regionales, correspondiendo un 75 por ciento a Fondos Europeos.

Asimismo, el Gobierno autonómico mantendrá la organización de jornadas, seminarios y encuentros sobre cooperación transfronteriza, y seguirá avanzando en la implantación de los Centros de Innovación Social, destinados a dinamizar las comarcas fronterizas, favorecer el asentamiento de población y reforzar la colaboración con ayuntamientos y diputaciones.

El consejero también ha destacado la participación de Castilla y León en la Comisión Luso-Española de Cooperación Transfronteriza, cuyo último encuentro se celebró el pasado 27 de octubre en Tordesillas, con representantes de ambos países para abordar los principales desafíos de las zonas fronterizas y avanzar en la búsqueda de soluciones compartidas.

González Gago ha puesto también de relieve el compromiso de la Junta con la revitalización de las zonas fronterizas a través del Plan Socioeconómico de la Raya, dotado con más de 90 millones de euros y que beneficia a 175 municipios de las comarcas de Sanabria, La Carballeda, Aliste, Sayago, Vitigudino y Ciudad Rodrigo, en las provincias de Zamora y Salamanca.