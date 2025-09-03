González Gago acusa al Gobierno de Pedro Sánchez de incrementar "la deuda ciudadana" con la quita a las CCAA

El consejero de Presidencia González Gago (segundo por la izquierda) durante la visita a un nuevo aparcamiento en superficie de Salamanca. - EUROPA PRESS

SALAMANCA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Luis Miguel González Gago, ha asegurado este miércoles en Salamanca que el Gobierno de Pedro Sánchez incrementa "la deuda ciudadana" con la quita de deuda, por lo que el planteamiento del Ejecutivo de Alfonso Fernández Mañueco es "oponerse".

"Los castellanos y leoneses, por un lado, ven reducida la deuda que mantenían con las administraciones públicas, pero por otro lado se incorpora a esa deuda otra externa que supone que al final debamos más de lo que ya debíamos", ha advertido González Gago durante su visita a Salamanca donde ha inaugurado, junto al alcalde de la ciudad, Carlos García Carbayo, un nuevo aparcamiento gratuito en superficie.

Por lo tanto, el consejero ha asegurado que desde la Junta creen que esta deuda "lo único que pretende es mantener un Gobierno estatal que se sujeta y se sustenta en base a cesiones continuas a determinados partidos separatistas o independentistas".

Frente a ello, González Gago apunta que desde el Gobierno de Mañueco se reivindica "un sistema de financiación que, de una vez por todas, mejore y ponga a cada comunidad autónoma donde tiene que ponerla, en atención a los servicios que presta y a su realidad social y territorial".

El consejero ha subrayado que Castilla y León cuenta con "servicios públicos muy costosos, como Educación, Sanidad, Servicios Sociales por el tema de la dispersión y de la densidad de población, y por ello lo que hay que hacer es acometer esa financiación autonómica que eso es lo importante", en lugar de condonar deuda que al final repercute en una mayor con las administraciones públicas.