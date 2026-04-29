González Gago lamenta los homenajes "vergonzosos" a terroristas y avisa de que la memoria no se consigue desde el olvido

III Jornadas Autonómicas sobre Terrorismo en Castilla y León. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de la Presidencia de Castilla y León en funciones, Luis Miguel González Gago, ha lamentado los homenajes "vergonzosos y vergonzantes" a terroristas y ha advertido de que la memoria no se consigue desde "el olvido" ni la equidistancia, sino desde un punto de vista de la dignidad de la víctima y de la verdad de los hechos como han ocurrido.

González Gago se ha expresado así en el marco de la inauguración de las III Jornadas Autonómicas sobre Terrorismo en Castilla y León, que se desarrollan este miércoles en la Universidad de Valladolid bajo el título 'El relato del terrorismo: memoria y manipulación', a la que también ha asistido el presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo de Castilla y León (AvtCyL), Sebastián Nogales.

Las mismas están organizadas por la Asociación y el Colegio Profesional de Periodistas de Castilla y León y cuenta con el apoyo de la Diputación, la Fundación de Víctimas del Terrorismo y el Gobierno Vasco y a ellas han asistido representantes de diversas instituciones, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y estudiantes de periodismo y derecho.

En este ámbito, el consejero ha reclamado "hablar de las víctimas del terrorismo" y estar presente en cualquier ámbito de la vida social, cultural y educativa de nuestra comunidad autónoma que tenga que ver con las víctimas porque el terrorismo puede tener su reflejo en el arte, en la pintura, en el cine, en la escultura o la literatura.

"El espacio que no ocupemos los demócratas que defendemos a las víctimas lo pueden ocupar otros", ha añadido el consejero, quien considera que no tiene sentido que hoy en día se puedan producir homenajes "vergonzantes y vergonzosos" de determinados autores de delitos de terrorismo como se está viendo.

En este sentido, ha asegurado que la memoria no se puede conseguir "desde el olvido", por lo que considera que hay que estar presentes en estas manifestaciones de todo tipo que homenajean a las víctimas, pero con una postura que "no puede ser la neutralidad".

"En un ámbito como el del terrorismo, solo se puede partir desde el punto de vista de la dignidad de la víctima y de la verdad de los hechos como han ocurrido"", ha explicado González gago, quien ve necesaria una implicación "activa y positiva" a favor de las víctimas.

SUFRIMIENTO DE LAS VÍCTIMAS

Además, ha destacado la importancia de hacer que la sociedad aprecie la importancia de la figura de las víctimas y les acompañe en su "sufrimiento" porque, ha advertido, el terrorismo no tiene justificación. "No hay un terrorismo bueno y otro malo o menos bueno. No hay ningún fundamento para que se cometan actos terroristas", ha apuntado.

González Gago ha incidido en que por qué ocurrieron las cosas se evita que en un futuro puedan volver a producirse, por lo que considera que "la memoria solo se puede conservar desde la solidaridad personal y la defensa de la libertad".

Para ello, también ha explicado que la Consejería de Educación tiene una "política activa" a través de testimonios en las aulas para los estudiantes en edad escolar a los que las propias víctimas explican su vivencia y cómo se sienten pero también el Gobierno autonómica ha entregado por primera vez los Premios a Trabajos Académicos sobre Deslegitimación del Terrorismo para fomentar la investigación universitaria y de FP sobre la prevención y erradicación de la violencia terrorista dirigido a estudiantes universitarios y de Formación Profesional.

Por otro lado, el consejero ha señalado que todo lo relacionado con las víctimas del terrorismo es una "política prioritaria" del Gobierno autonómico y hay una preocupación por atender a las víctimas del terrorismo.

Para ello, ha recordado que Castilla y León cuenta con una ley de 2017 de reconocimiento y asistencia a víctimas que contempla un paquete y un conjunto de medidas "muy importantes" de mejora de la vida de esas víctimas en el ámbito educativo, de acceso a la sanidad, a la vivienda pública, las oposiciones a la Junta de Castilla y León o en el acceso prioritario a las residencias de mayores.

Por su parte, Sebastián Nogales ha destacado el apoyo con el que cuenta la Asociación como única manera de seguir la lucha "contra ese relato que nunca debió ser otro que el de las víctimas, no de los victimarios" y ha señalado la necesidad de que el relato sea "veraz" y no "manipulado por nadie".

DESCONOCIMIENTO DE LO OCURRIDO

En las jornadas se ha proyectado un vídeo con las conclusiones de la segunda edición de este encuentro, entre las que se encuentran que los jóvenes saben "poco o nada" del relato del terrorismo, lo que para las víctimas es su "lucha" y por eso ha apuntado como "misión" que el relato lo cuenten ellas y no quienes no deben ser.

En este sentido, ha señalado el hecho de que figuras como María Soledad Iparraguirre 'Amboto' y Mikel Garikoitz 'Txeroki' hayan salido a la calle recientemente y ha afirmado que no puede entender que una persona con casi 800 años de condena cumpla seis y, con 13 asesinatos a sus espaldas, salga.

"Yo no puedo explicar algo que yo no entiendo", ha enfatizado Nogales, quien ha aclarado que aunque pueda ser algo legal, pero cuando se presentan recursos es "porque no es de sentido común", que dice que si una persona es condenada a cientos de años por muchos crímenes a su espalda, por mucho que se quiera "democratizar" todo el sistema, "hay cosas que no se ajustan" desde la ética y no lo van a entender.

Por otra parte, el director de las Jornadas, el periodista Pedro Lechuga, ha incidido en que los medios de comunicación tienen "muchísima" responsabilidad en todo esto y, al igual que jugaron un papel "muy importante" para contar lo que estaba sucediendo durante el terrorismo que se vivió en España, hoy en día considera que los periodistas tienen que seguir aportando y ayudar a las víctimas a construir el rato.

Precisamente ha explicado que las jornadas nacen de la idea de preguntarse como democracia o sociedad quién se quiere que construya el relato, si "las víctimas o los verdugos" y por ello cree importante dar visibilidad a las víctimas y ver cómo se puede "luchar por la memoria" desde diferentes ámbitos culturales pero también ha advertido del peligro de la manipulación mediante la literatura, el cine o la ficción que pueden utilizar los "verdugos" al igual que los "buenos".

"Que los verdugos no utilicen también la ficción para dar ese aire de romanticismo, quizás, de ese mantra que dicen que hubo una ETA buena o una ETA mala, no ha habido ETA buena nunca, ha sido mala desde el principio", ha añadido.

A este respecto, también considera que no se puede permitir que algunos alumnos y educadores sólo estudien lo que fue ETA en la época franquista y ha lamentado que en 2026 se hagan homenajes a terroristas o que en País Vasco se ataquen con pintura sedes de medios de comunicación.