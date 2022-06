González-Monjas: "Hay que defender la parte positiva de la cultura rusa"

Se muestra "encantado" con la elección de Thierry Fischer como director titular de la OSCyL y cree que puede darle "un sonido propio"

VALLADOLID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El director de orquesta vallisoletano Roberto González-Monjas se ha mostrado contrario a una política de cancelación 'ad hoc' hacia los artistas rusos como consecuencia de la invasión de Ucrania y ha llamado a defender "la parte buena y positiva de la cultura rusa".

"Yo estoy siendo muy firme con esto. La música de Chaikovski, de Stravinski, de un montón de compositores, es esencial seguir tocándola porque ése es el lado de la cultura rusa que tendría que servir como ejemplo, que aglutina a la gente, que acerca a la gente, que comunica", ha defendido el maestro en una entrevista concedida a Europa Press antes de ponerse al frente de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León (OSCyL) para el último programa de la temporada, en el que precisamente se interpretará, entre otras obras, 'La consagración de la primavera', de Ígor Stravinski.

"Ellos tenían sus problemas y también se oponían a las guerras, al totalitarismo", ha subrayado en alusión a los clásicos de aquel país González-Monjas, quien ha recordado que a día de hoy "muchísimos rusos están en contra de la guerra y no quieren que su nombre se asocie a la actuación de Putin".

Sobre el debate acerca de si los artistas rusos que quieran tocar en el extranjero deben o no condenar expresamente la actitud de su presidente en Ucrania, el director vallisoletano ha reconocido que es un "tema complicado", ya que para muchos "el hecho de tener que posicionarse" también significa en muchos casos la posibilidad de encontrarse con "represalias" a su regreso a Rusia, por lo que ha abogado por "analizar cada caso" y "habar con los artistas".

En este sentido, ha constatado las diferencias con aquellos artistas "muy vinculados con el régimen de Putin" y que "durante muchos años" lo han "apoyado" y se han "beneficiado" de esta relación. "Obviamente, los músicos intentamos repartir fraternidad, si hay una persona que está en el lado de una guerra así, es muy complicado legitimar su presencia en un escenario intentando hablar de fraternidad, interpretando una Novena de Beethoven", ha señalado, aunque sí ha admitido que no le parece "justa" la "regla" impuesta de que tener que posicionarse para poder actuar.

En cualquier caso, ha sostenido que en España la postura general respecto a las cancelaciones de autores o compositores rusos está "algo más calmada" que en otros países de occidente y ha apostado por utilizar "el sentido común" a la hora de determinar cada situación.

RAVEL

Junto a Stravinski, completa el repertorio de este último programa de la temporada de la OSCyL el 'Bolero' de Ravel y su 'Concierto para piano y orquesta en sol mayor', un compositor que también estuvo presente cuando dirigió esta orquesta el pasado mes de abril, entonces con la 'Pavana para una infanta difunta', y en noviembre, con 'Cuadros de una exposición', de Modest Músorgski, orquestados por Ravel.

"Era un poco la idea, estructurar esas tres visitas con un hilo conductor que fueran, por un lado, obras grandes para orquesta, de gran virtuosismo orquestal, y por otro contar con un compositor que se ocupó de crear color orquestal, que hasta ese momento nunca se había creado. Me apetecía mostrar esas facetas suyas como compositor y arreglista que a la orquesta le hace muy bien y al público le encanta", ha señalado el músico vallisoletano.

En los dos conciertos de este último programa de temporada --viernes 24 y sábado 25 a las 19.30 horas en la Sala Sinfónica Jesús López Cobos' del Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid--, González-Monjas y la OSCyL estarán acompañados por la pianista surcoreana Yeol-Eum Son, a quien el director invitó como solista por su "talento extraordinario".

"Hemos tocado varias veces juntos y es una 'popstar' en Corea, es una especie de fenómeno viral allí, es una chica de una humildad, de una facilidad absoluta, con un gran respeto por la música, una pianista de un nivelazo extraordinario. Me apetecía mucho cerrar la temporada con ella y con Ravel, que lo hace muy bien", ha defendido el conductor.

Yeol-Eum Son ha actuado con directores como Dmitri Kitayenko, Valery Gergiev, Vasily Petrenko, Vladimir Spivakov, Andrew Manze, Susanna Mälkki, Pietari Inkinen, Jonathan Nott, Mikko Franck, Joana Carneiro, Pablo González, Jun Märkl o Case Scaglione, entre otros muchos.

En las últimas temporadas de conciertos en el Reino Unido destacan su debut en el Royal Albert Hall y Proms de la BBC con la Filarmónica de la BBC, y en Birmingham y en el Cadogan Hall de Londres con la Academy of St. Martin in the Fields. Las grabaciones de recitales más recientes de Yeol-Eum incluyen un disco con obras de Kapustin; otro centrado en Schumann, y un lanzamiento titulado 'Modern Times', con música para piano solo escrita entre 1910-1920 por Berg, Prokófiev, Stravinski y Ravel.

DIRECTOR Y VIOLINISTA

Roberto González-Monjas se ha referido, por otro lado, al "privilegio" que le supone el poder alternar su trabajo de director con el de violinista, con el que ha ejercido de solista en numerosas ocasiones. "Al no tener que estar al cien por cien con la batuta o con el violín, cada vez que vuelvo con una o con otro lo hago con frescura y con más ganas", ha apostillado.

Sobre el reciente anuncio del nombramiento del maestro suizo Thierry Fischer como nuevo director titular de la OSCyL para las tres próximas temporadas, González-Monjas ha destacado de él, por encima incluso de su calidad profesional, el hecho de que es "muy buena persona", algo "muy importante a la hora de ser director titular".

No obstante, ha recalcado su "gran experiencia musical" y su "vasto repertorio", que permitirá crear "un sonido propio" para la Sinfónica. "Va a cuidar a la Orquesta, para mí es muy importante porque la tengo mucho cariño, además, tiene un repertorio muy ecléctico, muy variado, yo estoy encantado", ha añadido.

Sobre la posibilidad de que el vallisoletano ocupe ese puesto en un futuro, ha recordado que "durante un tiempo" se intentó pero "no se pudo" y ha sentenciado que lo importante es poder seguir viniendo a su ciudad para tocar con una orquesta con la que debutó, a la que ha visto crecer y con la que mantiene "muy buena relación y muy buena amistad".

"Lo que importa es seguir viniendo y seguir trabajando con ellos", ha explicado el músico, quien la próxima temporada volverá a ponerse al frente de la OSCyL, también en el programa final, con un concierto en el que contará con el pianista Kirill Gerstein para un repertorio a base de Beethoven y Mahler. "Me encanta aportar mi granito de arena, para mí es una obligación venir cada año", ha zanjado.

González-Monjas es actualmente el director titular y asesor artístico de la Dalasinfoniettan en Suecia, director titular del Musikkollegium Winterthur en Suiza, designado principal director invitado de la Orquesta Nacional de Bélgica desde la Temporada 2022/23 y director artístico de la Orquesta Iberacademy en Colombia.

También es profesor de violín en la Guildhall Schoool of Music Drama de Londres y como violinista colabora frecuentemente con la Orquesta de Cámara Mahler y los Solistas Barrocos de Berlín en los festivales de Salzburgo, Grafenegg, Lucerna, Verbier y Lockenhaus.