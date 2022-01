González Palacín: "El vacuno de leche atraviesa la peor crisis de su historia y muchos van a cerrar"

Vaticina que posiblemente en enero volverán a la calle porque los costes de producción se están "comiendo" al sector

VALLADOLID, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El coordinador de la Unión de Campesinos (UCCL) en Castilla y León, Jesús Manuel González Palacín, se muestra convencido de que el año entrante arrancará con nuevas movilizaciones del sector agrícola y ganadero con motivo del incremento "bárbaro" de unos costes de producción que hacen inviable el mantenimiento de la actividad, especialmente del vacuno de leche, "que atraviesa la peor crisis de su historia y muchos van a cerrar".

El sobrecoste de los fertilizantes, el gasóleo y la luz "se está comiendo" los rendimientos obtenidos por las buenas cosechas en 2021, tanto en secano como en regadío, y a ello se añaden los bajos precios de los productos agrícolas y ganaderos, sobre todo en el vacuno de leche, que, según el sindicalista, soporta un incremento de entre el 32 y el 40 por ciento de los piensos.

"Atraviesa por el peor año de su vida, jamás había estado en una crisis igual durante tanto tiempo", insiste el coordinador regional de UCCL, quien, en una entrevista a Europa Press, apunta que producir por debajo de los 40 céntimos el litro de leche es hacerlo a pérdida.

"Muchas de las 800 explotaciones ganaderas actualmente existentes en la Comunidad se están planteando el cierre, aquellas cuyos ganaderos carecen de la posibilidad de enjugar las pérdidas de su ganadería con lo obtenido de la parte agrícola", advierte González Palacín, quien por ello no descarta que a primeros de este año, posiblemente ya en enero, los "tractores vuelvan a salir a la calle porque la situación general del campo es insostenible".

"NADA FÁCIL INCORPORARSE"

Aunque desde la Junta de Castilla y León "se venden" las ayudas a la incorporación de nuevos jóvenes, que el líder agrario no dice que no sean interesantes, sí advierte de que los nuevos activos "no lo tienen nada fácil ante los grandes problemas que se les plantea, primero el acceso a la tierra, ya que los jubilados la siguen trabajando, y en segundo lugar por la cantidad de inversiones que hay que hacer, salvo que la explotación se la deje montada algún familiar".

Los "pocos valientes" que empiezan de cero en sectores sin tanta inversión, como la huerta u otros sistemas cooperativos y alternativos, tampoco encuentran facilidades por cuanto la Junta no contempla estos modelos en sus tablas de rentabilidad y las ayudas son para grandes inversiones.

"Todas las tablas de rentabilidad están diseñadas para todos por igual, algo que es injusto por que no es lo mismo vender directamente los productos, ya que se obtiene mayor valor añadido, que hacerlo a través de mayoristas o almacenistas", denuncia 'Palas', quien entre los obstáculos para 'enrolarse' en el sector denuncia las "grandes trabas burocráticas porque el laberinto de papeles que hay que hacer hasta que te dan la ayuda es muy importante".

GARCÍA TEJERINA, UNA DE LAS PEORES

González Palacín, al frente de UCCL desde 2004, se mantendrá en el puesto al menos hasta 2023 pero ya ve la necesidad de un relevo. "El próximo congreso tocaría en 2023, aunque mi intención es dejarlo para entonces si alguien da el paso adelante y cuenta con el respaldo de la organización", avanza el sindicalista, quien a lo largo de los últimos años le ha tocado 'lidiar' con distintos ministros del sector entre los que cita al actual Luis Planas y a la vallisoletana Isabel García Tejerina como los más perjudiciales para los intereses del campo.

"Planas es el peor pero por muy poquito ya que tiene un perfil tecnócrata, aunque la verdad es que me decepcionó mucho García Tejerina, pues dejó pasar el tiempo y no hizo absolutamente nada", lamenta González Palacín, quien en el lado opuesto sitúa a Miguel Arias Cañete "porque fue el primero en plantear la ley de representación en el campo" y con respecto a Castilla y León no duda al elegir al actual consejero del ramo, Jesús Julio Carnero, como la persona con la que tiene una gran relación y al que alaba porque "es asequible y escucha".

Con respecto a 2022, el líder de UCCL plantea como grandes problemas el nuevo estatus otorgado al lobo por el Miteco, al convertirlo en una especie no cinegética, y una nueva PAC que las OPAs pretenden que discrimine de forma positiva al Agricultor a Título Principal o Agricultor Genuino en cuanto a la percepeción de las ayudas y que contemple, además, la importancia de la ganadería extensiva desde el punto de vista medioambiental y social.

Este último objetivo entra ahora en clara colisión con los nuevos planes del Miteco respecto del lobo, una especia que a juicio de González Palacín es preciso controlar. "Dejer sin control al lobo y otras especies salvajes como jabalíes y ciervos es una auténtica barbaridad desde el punto de vista de los ecosistema", concluye el máximo responsable de UCCL en la Comunidad.