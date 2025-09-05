Gordoncillo reúne mañana a cerca de 200 participantes en el I Encuentro de Clubes de Lectura Rurales de León

Dos de las integrantes del Club de Lectura de los Bibliobuses de León. - DIPUTACIÓN DE LEÓN

LEÓN 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La localidad leonesa de Gordoncillo acogerá mañana el I Encuentro de Clubes de Lectura Rurales de León, una cita que reunirá a cerca de 200 participantes en representación de 33 clubes de lectura de distintos puntos de la provincia.

La iniciativa está organizada por la sección de Coordinación de Bibliotecas del Instituto Leonés de Cultura (ILC) en colaboración con la Asociación Cultural 'Los Oteros-La Vega' y nace con el propósito de visibilizar y reforzar el fenómeno creciente de los clubes de lectura en el medio rural leonés.

La jornada será inaugurada por el diputado provincial de Cultura, Arte y Patrimonio, Emilio Martínez Morán; el alcalde de Gordoncillo, Urbano Seco y el presidente de la asociación anfitriona, Miguel Ángel Mendoza, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Diputación de León.

El programa incluye dos ponencias centrales y una mesa redonda con representantes de clubes de lectura con características singulares, como el Club Infantil de Lectura de Sahagún, el club de lectura científica de Astorga 'Lee Ciencia' o el del Centro Penitenciario de Villahierro.

La conferencia inaugural correrá a cargo de María Antonia Moreno Mulas, considerada una de las mayores especialistas en clubes de lectura de España, con una amplia trayectoria en su diseño, gestión y coordinación en instituciones públicas y privadas.

En la sesión de la tarde los asistentes participarán en el coloquio en torno a la obra 'Dice la sangre', de Rubén Abella, galardonada con el Premio de la Crítica de Castilla y León 2025, en presencia del propio autor, que responderá a preguntas y comentarios.

85 GRUPOS DE LECTURA EN LA PROVINCIA.

En la provincia de León actualmente funcionan 85 grupos de lectura, de los cuales 60 son rurales. Muchos de ellos dependen de las bibliotecas municipales y de los bibliobuses de León, que han impulsado este fenómeno con un catálogo específico de 160 títulos (2.902 ejemplares) destinados a clubes de lectura.

En 2024 estos servicios facilitaron el préstamo de 4.045 ejemplares en 252 operaciones realizadas para 77 clubes. En lo que va de 2025 se han incorporado además 10 nuevos títulos (200 ejemplares) a partir de las sugerencias de los propios lectores.

Con la primera edición de este encuentro el ILC y la Asociación Cultural 'Los Oteros-La Vega' subrayan la importancia de los clubes de lectura no solo como espacios de fomento de la lectura, sino también como herramientas de cohesión social y comunitaria en el mundo rural leonés.