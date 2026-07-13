Gran Duque de Alva lleva a Gimialcón (Ávila) una charla sobre el arte de la platería abulense. - DIPUTACIÓN DE ÁVILA

ÁVILA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Institución Gran Duque de Alba lleva el próximo viernes, 17 de julio, a Gimialcón (Ávila) una charla bajo el título 'El arte de la platería religiosa en tierras abulenses', dentro del ciclo de conferencias para este año 2026 de la IGDA.

La charla, a partir de las 19.00 horas en las Escuelas Municipales de Gimialcón, Será impartida por el miembro de número de la Sección de Arte de la Institución y doctor en Arte y Musicología por la Universidad de Salamanca (USAL), David Sánchez Sánchez.

La conferencia busca acercar al público el arte de la platería destinada al servicio religioso, con obras realizadas entre finales de la Edad Media y principios del siglo XIX. Entre ellas, destacan obras maestras como cálices, custodias, incensarios, relicarios o cruces que fueron contratadas tanto por la Catedral de Ávila como por parroquias de la diócesis abulense.

"Bajo una perspectiva divulgativa, se quiere ofrecer un conocimiento de conjunto que permita dar protagonismo a un espacio de la Historia del Arte abulense más inexplorado", apunta el conferenciante, a través de un comunicado recogido por Europa Press.

David Sánchez Sánchez (Ávila, 1989), miembro de número de la sección de Arte de la IGDA, es doctor en Historia del Arte y Musicología por la Universidad de Salamanca (USAL). Ha trabajado en el ámbito del estudio y divulgación del Patrimonio Cultural en la Fundación Las Edades del Hombre y en el Archivo Diocesano de Ávila. Actualmente, es profesor en la Universidad Católica de Ávila, en la Facultad de Humanidades y Educación; y en la Universidad Pontificia de Salamanca, en la facultad de Ciencias Humanas y Sociales.

Ha liderado proyectos internacionales relacionados con la digitalización del Patrimonio Cultural Inmaterial y con el acceso y conservación del Patrimonio. Además, ha participado en varios estudios en colaboración con distintas universidades españolas y ha realizado estancias de investigación en Londres, Varsovia y Jerusalén.

Entre sus tareas científicas, ha participado en congresos internacionales sobre producción artística en España e Iberoamérica y ha realizado diversas publicaciones en monografías y revistas especializadas. Cabe señalar los estudios dedicados al platero y teórico Juan de Arfe; a la orfebrería religiosa en el intercambio cultural entre España y América; a la significación de las artes en el contexto de la monarquía castellana tardomedieval o al registro de la platería religiosa de la provincia de Ávila.