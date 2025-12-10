Gran Feriauto abre mañana sus puertas en Valladolid y "multiplica" su oferta hasta superar los 800 vehículos

Cartel de la feria. - FERIAUTO

VALLADOLID 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Gran Feriauto, la feria del vehículo "más grande de la Comunidad a través de una oferta ampliada", abrirá mañana sus puertas en la Feria de Valladolid con más marcas, "nuevas oportunidades de compra para todos los públicos" y un catálogo que supera los 800 turismos tras "multiplicar su oferta".

El evento se celebrará hasta el domingo 14, un día más que en las ediciones anteriores, con horario ininterrumpido de 10.30 a 21.00 horas y entrada gratuita para todos los visitantes, detallan desde la organización.

El presidente de la Asociación Vallisoletana del Motor, José Antonio Iglesias Vega, ha explicado que esta transformación responde a una "visión estratégica" del sector en la Comunidad. "Valladolid es una ciudad claramente vinculada al sector del automóvil, donde tradicionalmente se celebraban pequeñas ferias. Con este salto queremos unificarlas en una sola gran feria, capaz de ofrecer muchas más oportunidades al comprador", ha señalado.

Gran Feriauto Castilla y León "da un salto cuantitativo y cualitativo" en su propuesta y pasa de contar con una oferta aproximada de 300 vehículos a más de 800 coches, incorporando, además, una de las principales novedades de esta edición: junto al vehículo de ocasión, el certamen incluye también vehículos nuevos, km O, vehículo industrial y 4X4, "reforzando así su posicionamiento como evento integral del sector de la automoción". "Queremos que el público perciba que en un mismo espacio puede encontrar vehículo nuevo, seminuevo y km 0, con una gran variedad y a grandes precios", ha subrayado Iglesias Vega.

Los asistentes podrán acceder a una "amplia selección" de automóviles de diferentes marcas y modelos, "adaptados a todos los presupuestos y necesidades, desde vehículos compactos y urbanos hasta berlinas y modelos eléctricos". Todos los vehículos expuestos han sido sometidos a "estrictos" controles de calidad y cuentan con certificación y garantía oficial, detallan desde la organización.

En este sentido, el presidente de la Asociación Vallisoletana del Motor ha incidido en la necesidad de cambiar la percepción sobre el mercado de ocasión. "Existe la idea de que el coche usado es un coche viejo, y no es así. Hablamos de vehículos que, en muchos casos, tienen solo un año de antigüedad, prácticamente nuevos, con un gran descuento y las mismas garantías", ha apuntado.

En esta edición participan algunos de los "principales" concesionarios y grupos de automoción de la provincia y de Castilla y León. Gran Feriauto Castilla y León ofrecerá, además, ofertas especiales y condiciones de financiación exclusivas, diseñadas específicamente para este evento. Las condiciones son especialmente ventajosas, permitiendo financiar la totalidad del vehículo, con plazos de hasta 120 meses, sin límite de financiación hasta el total del precio del automóvil. "Los precios son muy competitivos. Desde 7.000 euros se puede adquirir un vehículo de hasta diez años con las mismas garantías que uno nuevo, además de una financiación cómoda y adaptada al cliente", ha destacado Iglesias Vega.

Durante los cuatro días del certamen, los asistentes podrán comparar modelos, recibir asesoramiento personalizado y beneficiarse de condiciones exclusivas, sin esperas y con todas las garantías. Además, Iglesias Vega pone en valor el momento del sector del vehículo seminuevo. "El balance de ventas es muy positivo. En 2023 crecimos un 20 por ciento, en 2024 un 25, y en 2025 se prevé un aumento del 30 por ciento. Es un sector en auge y todo apunta a que seguirá creciendo en 2026, impulsado, en parte, por el encarecimiento del vehículo nuevo, cuyos precios han subido alrededor de un 20 por ciento desde 2020", finaliza el comunicado.