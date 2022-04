Gran participación, buen tiempo y una ciudad "volcada", "balance positivo" en Valladolid

VALLADOLID, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Cofradías de Valladolid, Isaías Martínez, ha afirmado que el balance que deja la Semana de Pasión de 2022 es "muy positivo", dada la "gran participación" en las procesiones y de los visitantes, el buen tiempo que ha reinado estos días y la manera en la que la ciudad "se ha volcado" en las calles para acoger a los pasos y a los hermanos cofrades.

Asimismo, ha confesado en declaraciones a Europa Press que, en todos los años que lleva acudiendo a la celebración de la Pascua, "nunca se había visto la Plaza Mayor tan llena de gente como este año" y ha recalcado lo positivo que ha sido haber podido celebrar una Semana Santa "normal", algo que es "lo máximo que se podía esperar".

Respecto a la participación de cofrades en las diferentes procesiones que articulan el programa de la festividad religiosa en la capital, el máximo responsable de la Junta de Cofradías ha destacado que ha habido mayor afluencia que en años anteriores, y ha considerado que se ha podido deber a la pandemia, dado que "algunos decían en años pasados que ya se saldría el próximo año", pues este año "parece que la gente ha querido recuperar el tiempo perdido".

En este sentido, también ha destacado el "gran número" de altas que se han dado en las congregaciones, algo que, unido al deseo de participar en la festividad, ha resultado en una "gran participación". "Todos en la Junta están contentos y satisfechos con la manera en la que ha discurrido todo y lo bonita y emotiva que ha resultado la celebración", ha apostillado.

En relación con los problemas que pueden surgir con la organización de una festividad de la magnitud logística de la Semana de Pasión vallisoletana, Martínez ha asegurado que no se han producido "altercados mayores".

Sobre las seis nuevas procesiones que se han sumado a los tradicionales recorridos, ha reconocido que en tema de horarios, por ejemplo, o de cara a conocer los resultados de las mismas, ha habido "algunos fallos o problemas menores que hay que corregir" para añadir que "esto es algo que suele ocurrir todos los años".

"No es nada que no haya ocurrido en otros años anteriores, se trata de pequeños detalles que hay que pulir, eso siempre", ha recalcado Martínez, si bien, y, "aunque todavía es pronto, cuando se hace balance este tipo de cuestiones se analizan, pero no se ha producido nada fuera de lo normal, todo se ha desarrollado perfectamente", ha concluido Martínez.