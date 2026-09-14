Gratuidad del bus y Bicibur en Burgos el día 22 con motivo de la Semana de la Movilidad, que cuenta con 61 propuestas

Presentación de la Semana de la Movilidad en Burgos. - AYTO BURGOS

BURGOS 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Servicio de Movilidad y Transportes y vicealcalde de Burgos Juan Manuel Manso, ha presentado este lunes una nueva edición de la Semana de la Movilidad que tendrá lugar del 16 al 22 de septiembre y que incluye la gratuidad de los autobuses urbanos el día 22.

De esta manera, la ciudad acoge una cita que este año girará en torno al lema 'Movilidad para todas las personas' y que, según Manso busca "garantizar que los desplazamientos urbanos sean accesibles, seguros, asequibles y sostenibles" para todas las generaciones y capacidades, y se adapten "a una sociedad cada vez más diversa.

"Tenemos una población cada día más diversa con diferentes necesidades de movilidad y por tanto hemos preparado una programación amplia pensada en que los ciudadanos participan, aprendan, disfruten y sobre todo reflexionen", ha explicado Juan Manuel Manso.

La programación incluye 61 propuestas diseñadas para implicar a toda la ciudadanía, desde los más pequeños hasta los mayores y entre ellas destacada la gratuidad del servicio de bicicleta municipal (Bicibur) durante toda la semana y la gratuidad de los autobuses urbanos el 22 de septiembre, coincidiendo con el Día Mundial sin Coche.

Asimismo, el Paseo de la Sierra de Atapuerca y la calle Pablo Casals volverán a ser los ejes neurálgicos de las actividades familiares y de ocio.

La programación también pone el foco en la educación vial de los jóvenes mediante clases impartidas por la Policía Local, visitas escolares, concursos, juegos tradicionales y exhibiciones de la unidad canina, además de un road show de concienciación en el centro cívico Río Vena.

Igualmente, Juan Manuel Manso ha subrayado que el domingo 20 se celebrará la VII 'Bicicletada solidaria' organizada por la Asociación de Daño Cerebral Adquirido (Adacebur) y Princess Bike, "en una marcha familiar, diversa y abierta a todos, con un recorrido a pie y en bici", además de que se ha programado una demostración con los bomberos de una prueba de escarcelación de personas atrapadas en un vehículo.

Asimismo, el concejal ha destacado que la estrategia municipal busca fomentar hábitos de movilidad "más saludables y respetuosos con el medio ambiente" a través de la educación y el convencimiento, para descartar medidas "coercitivas o de penalización" hacia determinados medios de transporte.