Grijota celebra 30 Y 31 de mayo la Feria del Pan, con 30 artesanos y actividades culturales y gastronómicas

Presentación de la Feria del Pan de Grijota. - DIP PALENCIA

PALENCIA 25 May. (EUROPA PRESS) -

La localidad palentina de Grijota celebrará el fin de semana, los días 30 y 31 de mayo, su XVI Feria del Pan, una cita que se prolongará a lo largo de dos días con actividades festivas, culturales y gastronómicas.

La feria, organizada por el Ayuntamiento de Grijota con la colaboración de la Diputación de Palencia y el sello 'Alimentos de Palencia', servirá para poner en valor la historia, las tradiciones y la economía del municipio", tal y como ha explicado el alcalde de la localidad, Jesús Tapia, durante la presentación.

En este sentido, el regidor ha recordado que esta actividad está relacionada con a la producción de pan, una actividad que llegó a contar con más de 70 tahonas en el pueblo.

En esta edición, la feria reunirá a más de 30 productores -entre ellos cerca de una veintena del Club Alimentos de Palencia- además de ocho panaderías, una cifra más elevada que en ocasiones anteriores.

Las actividades comenzarán el sábado 30 de mayo con un obrador infantil para 90 participantes y por la tarde, habrá con un pasacalles de cabezudos y dulzaineros, seguido del concierto del grupo Mayalde en la Plaza de la Llana a las 21.30 horas.

El domingo, la apertura del mercado a las 11:00 horas en la Plaza Mayor, donde se concentrarán los expositores para la degustación y venta de productos.

La jornada contará también con el acompañamiento musical de los Dulzaineros de Campos, la actuación del grupo Zascandil, una misa castellana y el sorteo de cestas con productos de la feria.