Un grupo de 18 alumnas de STEM Talent Girl se acerca a la innovación sanitaria del Hospital Santa Bárbara de Soria

Alumnas de STEM Talent Girl conocen el Hospital Santa Bárbara de Soria. - JCYL

SORIA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de 18 alumnas de diferentes institutos de Educación Secundaria de la provincia de Soria ha conocido esta semana la innovación tecnológica del Hospital Universitario Santa Bárbara en el marco del programa STEM Talent Girl.

Las estudiantes visitaron el Servicio de Radioterapia, los laboratorios de Bioquímica, Microbiología y Hematología, y Radiodiagnóstico, han informado a Europa Press fuentes de la Delegación Territorial de la Junta.

Antes de iniciar el recorrido, han sido recibidas por el director de Gestión de Profesionales y Régimen Jurídico de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria, Luis Lázaro, y por la subdirectora de Enfermería de Atención Hospitalaria, Mónica Pérez.

De esta forma, el equipo profesional ha compartido con las alumnas su experiencia y ha explicado el funcionamiento de algunos sistemas más avanzados, de manera que ha puesto en valor el papel fundamental de las vocaciones científicas y tecnológicas en el sector de la salud.

Esta iniciativa de impulso de vocaciones STEM en niñas y jóvenes está promovida por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León, a través de la Dirección General de la Mujer, y la Fundación ASTI.

El programa STEM Talent Girl incentiva las vocaciones STEM para despertar el interés de las jóvenes por la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, haciendo hincapié en carreras con alta empleabilidad y capacidad de innovación a lo largo de su proceso educativo.

A través de acciones como la visita al Hospital Universitario Santa Bárbara, el programa STEM Talent Girl continúa acercando a las alumnas a entornos profesionales reales- Asimismo, destaca el interés por disciplinas científico-tecnológicas y mostrando el impacto directo que estas tienen en la mejora de la calidad de vida de las personas.