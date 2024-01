El grupo Blaze the Trail ofrecerá un concierto este viernes en el Sala B de Salamanca

SALAMANCA, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Sala B del Centro de las Artes Escénicas y de la Música de Salamanca (CAEM) acogerá este viernes el concierto de Blaze the Trail, una banda de metalcore de Valladolid a la que acompañará en el escenario el grupo salmantino This is the way.

Las entradas para esta propuesta tienen un precio de diez euros (más gastos de gestión) en venta anticipada y 15 euros (más gastos de gestión) el día del concierto, y se pueden comprar en la taquilla del Teatro Liceo y en la página web www.ciudaddecultura.org.

Sobre Blaze the Trail, la información facilitada por el Ayuntamiento de Salamanca recoge que ha dado más de 100 conciertos desde sus inicios en diferentes países como Portugal, República Checa, Alemania, España y Bélgica, con presencia en festivales como Resurrection Fest (Viveiro, España), Z!Live (Zamora, España) y Comendatio Music Fest (Tomar, Portugal).

En cuanto a trabajos se refiere, la banda lleva a sus espaldas lanzados un EP, 'Off The Ground' (2017); un LP, 'Not A Game' (2019); y dos singles tras la pandemia (2022), 'Kill The System' y 'When Worlds Collide'. Actualmente, la banda está preparando el lanzamiento de un nuevo EP titulado 'Signs'.