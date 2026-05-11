El Grupo de Diálogo sobre Cine del Musac retoma su programación este jueves con motivo del centenario de Pere Portabella

Fotograma de la película 'Constelación Portabella', de Claudio Zulian, que se proyectará este jueves en el Musac. - MUSAC

LEÓN 11 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Diálogo sobre Cine Contemporáneo del Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (Musac) reanudará su actividad mensual este jueves y, en esta ocasión, se sumará a la celebración del centenario del cineasta y productor Pere Portabella, figura clave de la historia del cine español, con la proyección de la película Constelación Portabella (2024) a las 20.00 horas.

La actividad contará con la presencia del director de la cinta, Claudio Zulian, que visitará el Museo para presentar la película y establecer un diálogo posterior con el público asistente. La actividad es gratuita hasta completar el aforo previa inscripción en la web del Musac.

Pere Portabella es una figura "clave" del cine español. Sus películas 'No compteu amb els dits', 'Nocturno 29', 'Vampir-cuadecuc', 'Umbracle', 'Pont de Varsòvia' o 'El silencio antes de Bach' han sido referentes fundamentales de una influyente y alternativa cultura cinematográfica. Portabella ha sido además un productor de referencia en el panorama nacional: a él se debe 'El cochecito de Marco Ferreri' o 'Viridiana' de Luis Buñuel.

Asimismo, ha sido un destacado político: fue elegido senador de las Cortes Constituyentes Españolas y su firma está en la Constitución Española de 1978, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Musac.

'Constelación Portabella' se ha realizado con fragmentos de sus propias películas y de charlas, conferencias y entrevistas en diferentes medios a lo largo de su carrera como cineasta y político. El trabajo también incluye declaraciones de críticos, directores de cine e historiadores que han tenido relación con su arte y han participado en sus obras.

"UN ARTISTA TOTAL"

Gracias a nombres como Esteve Riambau, Jonathan Rosenbaum o Luis E. Parés, entre otros, la obra permite al espectador sumergirse en los retos tras las apuestas creativas de "un artista total". El director de la película, Claudio Zulian, se ha referido a Pere Portabella como un productor de películas "importantísimas", director original y "rompedor", luchador antifranquista y senador.

"Una vida apasionante que atraviesa la historia de España y de Europa de los últimos setenta años. Nos conocemos desde hace mucho y he tenido el privilegio de compartir muchas horas de conversación con él, en las que me ha contagiado su infinita curiosidad y su apertura. De ahí que mi propósito principal cuando empecé a concebir esta película haya sido que estuviera tan abierta al futuro como sus obras", ha añadido.

"RENOVADOR" DEL LENGUAJE CINEMATOGRÁFICO

Por su parte, el coproductor Lluís Miñarro (ganador de la Palma de Oro del Festival de Cannes con El tío Boonmee que recuerda sus vidas pasadas, de Apichatpong Weerasethakul) ha señalado que para él Portabella es "un renovador del lenguaje cinematográfico".

Claudio Zulian es director de cine, guionista, productor, artista, músico y escritor. Nacido en Italia, vive en Barcelona y cuenta con un doctorado en Estética de la Universidad Paris-Saint Denis (Francia). Sus largometrajes de ficción y documental han participado y han recibido premios en festivales internacionales como los de New York, Sidney, Singapur, Leipzig y Milán.

En cuanto al Grupo de Diálogo sobre Cine del Musac, es un espacio para el visionado, intercambio, análisis y producción de información sobre cine y vídeo contemporáneos que funciona como grupo autogestionado desde 2012 y su actividad se centra en reuniones realizadas en torno a proyecciones y encuentros mensuales programados de forma colectiva.