El Grupo Mixto pide la comparecencia de Quiñones para explicar el operativo de incendios y la muerte del voluntario

Archivo - El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones. - JCYL - Archivo

VALLADOLID, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Mixto ha solicitado la comparecencia del consejero de Miedo Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, para explicar el desarrollo del operativo de lucha contra los incendios que "asolan" la Comunidad y la muerte de un voluntario en este contexto.

La petición se ha realizado a la Mesa de las Cortes de Castilla y León, a instancia del procurador Francisco Igea Arisqueta, como portavoz, para pedir la comparecencia con el objetivo de que Suárez-Quiñones informe del operativo.

En concreto, se demanda que el consejero de Medio Ambiente detalle el desarrollo del dispositivo durante los meses de verano, con "especial hincapié" en los incendio que "asolan" al Comunidad en los últimos días en distintas provincias.

Igualmente, se reclama información sobre las "circunstancias" del fallecimiento de un voluntario, un joven de 35 años que falleció ayer en la provincia de León al intentar sofocar las llamas que pasaron del incendio originado en Molezuelas de la Carballeda (Zamora).