El PSOE pedirá en el Pleno un plan de inversiones para los colegios de Valladolid

Grieta en la fachada del CEIP Cardenal Mendoza de Valladolid - GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA

VALLADOLID 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista presentará una moción en el Pleno del Ayuntamiento de Valladolid de este lunes, 27 de abril, en la que pedirá que se apruebe un plan extraordinario de inversiones para mejorar las infraestructuras de todos los colegios de la ciudad ante el "deterioro generalizado" de los centros públicos.

La formación ha señalado, en un comunicado recogido por Europa Press, que el Ayuntamiento "debe garantizar el mantenimiento" de los centros educativos, pero es la Junta de Castilla y León la administración que debe "realizar inversiones de mayor calado".

Por ello, propondrá en su moción que el Ayuntamiento inste a la Junta, a través de la Consejería de Educación y de la Dirección Provincial de Educación de Valladolid, a que realice "un diagnóstico actualizado, completo y centro a centro de las necesidades de inversión en los colegios públicos de la ciudad".

Asimismo, reclamará aprobar el plan extraordinario de inversiones en los colegios públicos de Valladolid, "con dotación económica suficiente" para cubrir las necesidades estructurales de los centros.

Entre sus puntos, también demandará que se garantice, en este plan de inversiones, la participación de la comunidad educativa junto con el Consistorio, así como el establecimiento de un "mecanismo estable de coordinación, seguimiento y transparencia entre Junta y Ayuntamiento de Valladolid".

La concejala del Grupo Municipal Socialista Charo Chávez, que defenderá la moción, ha indicado que la iniciativa política se basa en "la existencia de un número relevante de necesidades pendientes en los colegios públicos de Valladolid que van más allá del mantenimiento".