El Grupo Municipal de VOX Segovia propondrá para crear un espacio de homenaje a las víctimas de terrorismo

SEGOVIA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal VOX Segovia ha presentado una moción que llevará al pleno municipal de septiembre, que se celebra el viernes 26, con la que propondrá la creación de un espacio público que sirva para homenajear a las víctimas de terrorismo.

La portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Segovia, Esther Núñez, ha afirmado que la propuesta tiene como "objetivo honrar, recordar y rendir tributo público y permanente a las víctimas del terrorismo en España, con la creación de un espacio visible, digno y respetuoso en nuestra ciudad, que les reconozca como parte esencial de nuestra memoria democrática".

Para la formación política, España ha vivido décadas de terrirismo, sobre todo por parte de la banda ETA, que han causado "la muerte de más de 850 personas inocentes, miles de heridos, extorsionados, exiliados y víctimas indirectas", ha enumerado Núñez. Para su partido, deben mantenerse vivas "la dignidad, memoria y ejemplo de esas víctimas", y ha recordado como uno de los episodios "que más conmovió a la sociedad española" el del asesinato de Miguel Ángel Blanco, en julio de 1997.

Por ello, ante quienes quieren "reescribir la historia en clave ideológica", la moción de VOX Segovia recuerda que la Ley 29/2011 de Reconocimiento y Protección Integral de las Víctimas del Terrorismo establece que "corresponde a todas las administraciones públicas promover y preservar su memoria, garantizar su dignidad y fomentar entre los ciudadanos los valores democráticos que defendieron y por los que muchos de ellos murieron".

En la estela de muchos ayuntamientos de España que ya han instalando monolitos, jardines de la memoria, esculturas o placas conmemorativas en espacios públicos, Esther Núñez ha anunciado la petición que hace su moción para erigir un lugar similar en la ciudad de Segovia, aunque ha preferido no concretar un espacio o una estructura específica, "para permitir al equipo de gobierno que tome la decisión más apropiada".

Dado que actualmente "no hay en Segovia un lugar donde poder depositar una flor el 11 de marzo, Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, ni el 13 de julio, fecha del asesinato de Miguel Ángel Blanco, ni cuando el calendario recuerde una masacre olvidada", y que en la actualidad se recurre a llamamientos de un minuto de silencio a la puerta del Ayuntamiento, el Grupo Municipal VOX propone ese espacio, en un proceso "que se abra al diálogo con las asociaciones de víctimas reconocidas legalmente, como AVT, Covite y Voces contra el Terrorismo, así como con los familiares y la ciudadanía", y sugiere que se inaugure en una fecha significativa, "como el próximo 10 de noviembre, Día de las Víctimas del Terrorismo en el Ámbito Policial y Militar, o el 11 de marzo, como símbolo de unidad y recuerdo".

En la moción pedirán que el acto inaugural cuente con "representación institucional y participación de víctimas, escolares y vecinos", y creen que el espacio debe servir, a continuación, como "punto de partida para actividades educativas, escolares y culturales que sirvan para transmitir a las nuevas generaciones lo que significó aquel tiempo en España.