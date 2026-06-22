El Grupo Popular designa a los portavoces de las diez comisiones con cinco incorporaciones

VALLADOLID 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular ha registrado este lunes la designación de los portavoces en las diez comisiones permanentes de las Cortes de la XII Legislatura que se constituirán el próximo 26 de junio a imagen y semejanza de la estructura del nuevo Gobierno autonómico.

Los diez portavoces parlamentarios, siete mujeres y tres hombres, proceden de siete provincias --todas salvo Soria y Zamora-- en una apuesta del Grupo Parlamentario Popular por una "representación territorial equilibrada" y por situar al frente de cada comisión "a quien mejor conoce la materia y la realidad de su territorio".

Además, el PP cuenta con cinco caras nuevas en las portavocías de las comisiones parlamentarias, entre ellas el ex consejero de Movilidad y Transformación Digital, el segoviano José Luis Sanz Merino, que será la voz en la Comisión de Presidencia minetras que la burgalesa Marta Arroyo Ortega se hará cargo de la portavocía de la Comisión de Economía y Hacienda.

Por su parte, el procurador por Valladolid José María Eiros Bouza será la voz del PP en la Comisión de Sanidad y Bienestar Social; la salmantina Rosa Esteban Ayuso hará lo mismo en la Comisión de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental y la también salmantina Carmen Sánchez Bellota se mantendrá como portavoz en la Comisión de Educación.

En el caso de la Comisión de Industria, Universidades, Empleo y Comercio la portavocía del PP correrá a cargo de la leonesa María José Álvarez Casais, y en la Comisión de Desregularización, Familia y Ayudas Sociales estará la también leonesa Elena Bollo de Miguel.

Por último, la voz del PP en la Comisión de Medio Ambiente y Energía correrá a cargo de la palentina Mercedes Cófreces Martín mientras que el abulense David Beltrán será el portavoz en la Comisión de Cultura, Turismo y Deporte y la segoviana Elena Rincón en Comisión de Movilidad, Transformación Digital e IA.

A través de un comunicado de prensa recogido por Europa Press, el Grupo Popular ha destacado que los portavoces designados acredita una combinación de experiencia profesional, conocimiento del territorio y trayectoria institucional para "abordar con rigor" los principales retos de Castilla y León en esta legislatura.

"No se trata de repartir cargos: se trata de poner a las personas adecuadas en el lugar donde más pueden aportar a esta tierra y a sus ciudadanos", ha concluido Leticia García.