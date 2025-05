El Grupo Social ONCE elige Salamanca para entregar este jueves sus Premios Solidarios Castilla y León 2025

SALAMANCA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Social ONCE ha elegido la ciudad de Salamanca para entregar sus Premios Solidarios Castilla y León 2025, en una gala que tendrá lugar este jueves, 29 de mayo, a las 19.00 horas, en el Teatro Liceo.

Recibirán los Premios Solidarios Grupo Social ONCE Castilla y León 2025 Caja Rural de Zamora, el Centro de Recuperación de Personas con Discapacidad Física (CRMF)-IMSERSO de Salamanca; Fundación Secretariado Gitano de Castilla y León, Radio Lumbre y Enrique Cabero Morán.

Al acto asistirá el presidente del Grupo Social ONCE, Miguel Carballeda; el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta, Juan Carlos Suárez-Quiñones; la subdelegada de Gobierno de Salamanca, Rosa López; el vicepresidente de la Diputación de Salamanca, David Mingo; la presidenta del Consejo Territorial de la ONCE en Castilla y León, Araceli de las Heras; el delegado de la ONCE en Castilla y León, Ismael Pérez Blanco; el delegado territorial en Salamanca del Ejecutivo autonómico, Eloy Ruiz, y la teniente alcalde del Ayuntamiento de Salamanca, Miryam Rodríguez.