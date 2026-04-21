El Grupo Social Once reconoce la sensibilidad social y dedicación de la sociedad de CyL con sus premios solidarios 2026

Foto de familia del fallo de los Premios Solidarios Grupo Social Once Castilla y León 2026 - ONCE CYL

VALLADOLID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Social Once reconoce la sensibilidad social, dedicación y labor en favor de los derechos sociales de la sociedad de Castilla y León con sus Premios Solidarios 2026, que en esta edición han recaído en el Corte Inglés, la Consejería de la Presidencia, el Hospital San Juan de Dios de León, Diario de León 'Historias de Superación' y María Jesús Fournier Calderón.

Estos galardones tienen la finalidad de reconocer y premiar a aquellas personas, entidades, instituciones, medios de comunicación y administraciones que realizan una labor solidaria en su entorno de influencia para fomentar la inclusión social de todos los ciudadanos, la normalización y la autonomía personal y la accesibilidad universal.

Los premiados destacan por su sensibilidad social, su larga trayectoria y su dedicación en pro de los derechos sociales de los más desfavorecidos, según se ha puesto de manifiesto durante la presentación del fallo de estos premios.

El Premio a la Empresa se otorga a El Corte Inglés por su compromiso con la reducción de las desigualdades al apoyar la inclusión de colectivos con discapacidad, así como por la puesta en marcha de iniciativas enfocadas en buscar la manera más efectiva de integrar el compromiso con la sociedad en las líneas estratégicas del Grupo.

El Premio al Estamento de la Administración Pública se otorga a la Consejería de la Presidencia por su compromiso con las personas con discapacidad visual, para que puedan votar de forma autónoma, no solo a través del voto accesible, en braille.

Por su parte, el Premio a la Institución, Organización, Entidad, ONG se otorga al Hospital San Juan de Dios de León, por el desarrollo de la iniciativa 'Cartas que acompañan. La Soledad no deseada', un proyecto de humanización que integra la dimensión emocional, dentro del proceso asistencial, mediante la generación de vínculos entre pacientes hospitalizados en situación de vulnerabilidad y la ciudadanía.

El Premio a la Persona Física se otorga en esta edición a María Jesús Fournier Calderón por su "coraje, valentía y dedicación incondicional día y noche" a las personas que viven en la calle, con "total disposición y generosidad" al ser un "pilar importante para ellos, y en muchos casos, su única persona de referencia".

El Premio al Programa, Artículo o Proyecto de Comunicación se otorga al Diario de León por la serie 'Historias de Superación', por su apuesta editorial que desde hace tres años publica el último viernes de cada mes el testimonio de personas corrientes.

El jurado de los premios solidarios Grupo Social ONCE 2026 en Castilla y León ha estado formado por la presidenta del Consejo Territorial de la ONCE en Castilla y León y presidenta del jurado, Araceli de las Heras González; el delegado de la ONCE en Castilla y León y secretario del jurado, Ismael Pérez Blanco, y como vocales la cosejera General de la ONCE, Ana Díaz Alonso; la jefa del Servicio de Autonomía Personal y Atención a Personas con Discapacidad de la Junta de Castilla y León, Reyes Pérez Rico; la coordinadora INSERTA Empleo CyL, Teresa Gutiérrez Bravo; el gerente Asturias, Cantabria y Castilla y León de ILUNION, Juan Pablo González Pérez; el presidente CERMI Castilla y León, Francisco Sardón Peláez; el tesorero EAPN Castilla y León, Raúl Vara Guijo; la presidenta Cruz Roja Castilla y León, Rosa Urbón Izquierdo; el presidente de Cáritas Autonómica CyL, Guenther Eduardo Boelhoff Carbajo, y el director de Radio Televisión de Castilla y León La 8, Florencio Carrera Castro.

La entrega de los galardones se llevará a cabo en un acto que tendrá lugar el próximo día 20 de mayo de 2026 en el Teatro Calderón, de Valladolid.