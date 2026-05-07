El Grupo Socialista de Valladolid advierte de que el funicular de la ladera este de Parquesol suma un mes averiado

Acceso al funicular de la ladera este de Parquesol con unas cintas que impiden utilizarlo, ya que está averiado. - AUVASA

VALLADOLID 7 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid ha reprochado al equipo de gobierno de PP y Vox "su dejadez" en la reparación de las averías del funicular de la ladera este de Parquesol, ya que han recordado que suma un mes sin uso, desde el pasado 7 de abril.

En un comunicado recogido por Europa Press, el PSOE ha insistido en la crítica que ya planteó a mediados de abril, cuando el elevador, instalado en 2023 por el Ayuntamiento durante la etapa de Gobierno municipal de PSOE y VTLP, llevaba ya unos días averiado --no así las escaleras mecánicas que forman parte del mismo sistema de comunicación--.

El concejal socialista Luis Vélez, ha subrayado que "no es la primera vez que se registra una avería prolongada", ya que este elevador, ha recordado, estuvo averiado entre mediados de diciembre de 2025 y finales de enero.

"El equipo de gobierno PP-Vox sigue sin un compromiso sobre la fecha de reparación, y no hay solución a pesar de que en abril el Grupo Municipal Socialista reclamó el arreglo de esta infraestructura que es utilizada por una media mensual de 24.000 personas (en marzo de 2025 registró 24.469 usos y en abril del pasado año 23.465, según datos del Ayuntamiento de Valladolid)", han explicado.

El funicular de la ladera Este de Parquesol, recalca el PSOE, es "una infraestructura esencial para la movilidad peatonal y la accesibilidad entre la avenida de Salamanca y el barrio de Parquesol" y ha recordado que se han invertido más de seis millones de euros, financiados en gran parte con Fondos Europeos "conseguidos en la etapa de Óscar Puente en la Alcaldía".

Vélez ha incidido en que la ausencia de un almacén básico de piezas de reposición provoca retrasos inasumibles en la resolución de averías.

Pero ya cuando el Grupo Municipal Socialista se refirió a esta avería por primera vez en abril, el gerente de Auvasa, Eduardo Cabanillas, culpó de la situación a que esta infraestructura se puso en funcionamiento de manera "precipitada" unos días antes de las elecciones municipales de mayo de 2023 mediante un contrato "que adjudicó el gobierno anterior, concretamente el señor Vélez" y que asegura que no incluía muchos aspectos que considera que facilitarían actualmente unas reparaciones más rápidas.