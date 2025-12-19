El grupo Teatravies@s de Boecillo (Valladolid) logra el primer premio de la XLII Muestra de Teatro de la Diputación

Ganadores del primer premio de la XLII Muestra de Teatro de la Diputación de Valladolid. - DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

VALLADOLID 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El grupo de teatro de aficionados Teatravies@s de Boecillo ha conseguido el primer premio en la cuadragésima segunda edición de la Muestra de Teatro Provincia de Valladolid.

El jurado concede este reconocimiento por unanimidad a su obra titulada 'De lisona a Melibea', en la que ha valorado la calidad del texto y sus adaptaciones, también la puesta en escena, así como el vestuario, además de la dirección del montaje y el trabajo interpretativo.

El segundo premio ha sido para la agrupación María Luisa Ponte de Medina de Rioseco por el montaje titulado 'San Juan'; el tercer premio ha correspondido al colectivo Zalamera Teatro de Arroyo de la Encomienda por la obra 'El Fin' y el cuarto premio se ha otorgado la compañía Capricho de Valdulquillo por el montaje escénico 'Confidencias a la luna'.

El premio consistirá en que los cuatro grupos seleccionados realizarán una actuación gratuita en el Teatro Zorrilla de Valladolid y en una dotación económica de 1.200 euros.

Además, el jurado ha decidido seleccionar a otros dos grupos participantes no premiados para una programación cultural complementaria que se desarrollará en 2026, al considerar que reúnen la calidad artística y técnica necesaria. En concreto, se trata del grupo El Macatoste de Quintanilla de Onésimo y Fragmento Teatro de Viana de Cega.

Todos los galardones serán entregados por el presidente de la Diputación de Valladolid en una gala que se celebrará en el Teatro Zorrilla el próximo 25 de enero de 2026.