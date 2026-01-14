Los grupos acusan al Suárez-Quiñones de ocultar información, mala gestión y critican la falta de prevención en incendios

VALLADOLID 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los grupos de la oposición en las Cortes de Castilla y León han acusado al consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones de ocultar información, mala gestión y falta de inversión en prevención de incendios y le han afeado que no haya presentado su dimisión tras los graves fuegos de 2025.

Así lo han expresado durante la comparecenccia extraordinaria de Suárez Quiñones solicitada por VOX y PSOE para dar explicaciones sobre la gestión de los incendios de 2025.

En este marco, la viceportavoz socialista en las Cortes, Nuria Rubio, ha acusado al consejero de ocultar información y haber dejado abandonados y poner en peligro a los profesionales del operativo.

Rubio ha reprochado al consejero no haber cumplido en su "tardía" comparecencia y ha afirmado que existen certezas de la "pésima" gestión de la Junta, tras lo que ha añadido que la verdad "va a salir a la luz".

La procuradora ha calificado de "nefasta" la gestión de la Junta durante la campaña de incendios y ha asegurado que se afrontó con un sistema de comunicación de telefonía móvil que no funciona en la mayoría del territorio porque no hay cobertura, lo que impidió conocer cuando llegaban o se iban los operativos y pedir refuerzos o auxilio.

En esta línea, Rubio ha criticado que la Comundidad sea la única que no utiliza un sistema por satélite, más preciso y sin fallos "porque al gobierno de Mañueco también le parece un despilfarro".

Por otro lado, ha recriminado al consejero no haber facilitado al PSOE el documento físico solicitado vía parlamentaria que acredite la solicitud de medios al Gobierno de España y ha pedido saber por qué el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, salió antes de la visita del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, a decir que todo estaba bien y a las 48 horas "solicitó más medios de los que se disponen a nivel nacional".

Rubio ha puesto como ejemplo de la situación que se produjo que en los datos oficiales de movilización los medios en el incendio de la localidad leonesa de Páramo del Sil se reflejen retrasos, periodos prolongados en los que el incendio permaneció sin ningún medio y jornadas de trabajo que superan las 20 e incluso 25 horas consecutivas.

Rubio ha responsabilizado al consejero y al presidente de la Junta de una gestión en la que "en demasiados pueblos" ha asegurado que la defensa de viviendas y explotaciones recayó en los propios vecinos y los profesionales se jugaron la vida en condiciones "indignas, jornadas extenuantes, logística deficiente y avituallamiento insuficiente" y ha recordado que dos jóvenes, en un contexto de "abandono institucional", perdieron la vida.

"Estamos ante un fracaso de gestión, nada de lo ocurrido fue imprevisible", ha añadido la socialista, quien ha apuntado al fallo tanto de la prevención como de la planificación, la respuesta y la gestión política responsabilidad del gobierno de Mañueco".

Rubio ha incidido en que "prevenir sale siempre más barato que apagar fuegos" y ha acusado a la Junta de comenzar el verano sin haber puesto "ni la mitad" de lo previsto para la prevención incendios "y cuando llegó el fuego, el sistema colapsó".

NORMATIVA "EXCESIVA"

Precisamente uno de los aspectos que ha destacado el portavoz de Vox en la Comisión, José Antonio Palomo Martín, es la prevención, que es "actuar antes de que el fuego aparezca, no reaccionar cuando ya es incontrolable", y ha criticado que ésta haya quedado "subordinada" a un entramado normativo "excesivo, complejo y profundamente alejado de la realidad del mundo rural" y ha censurado la imposición de un modelo que "confunde protección con prohibición y conservación con abandono".

Tras recordar antes los montes se mantenían porque se trabajaban, algo que facilitaban las administraciones, ha asegurado qeu la acumulación de trámites y restricciones han provocado la "inacción", que da como resultado un monte "abandonado", con una carga de combustible descontrolada, de manera que no es "un monte protegido", sino "un riesgo permanente".

Palomo ha incidido en que "no es casualidad" que los grandes incendios se produzcan año tras año en zonas donde el monte no se gestiona y ha atribuido todas estas circunstancias al "resultado de las políticas verdes" que se "crean y aplican" desde el Parlamento Europeo. "La presencia del hombre en el territorio es la principal herramienta de prevención y sus políticas no lo están facilitando", ha asegurado.

Además, ha criticado que la Junta no haya utilizado los presupuestos, cuyo incremento ha atribuido al paso de su formación por el Gobierno autonómico, "de manera eficiente ni responsable" y ha destacado la profesionalidad y esfuerzo que "nadie discute" de los servicios de extinción.

Por el Grupo Parlamentario UPL-Soria Ya, el procurador Juan Antonio Palomar ha lamentado que el consejero estuviera "ahí sentado" y debería haber dimitido.

"Poco nos pasa, este es el mantra que repetía el personal técnico del operativo de incendios de esta Comunidad cuando volvían a sus bases después de las agotadoras jornadas de trabajo de extinción", ha afirmado el procurador, quien ha criticado que en los peores momentos no hubiera "nadie al volante".

Palomar Sicilia ha asegurado qeu no se puede confiar en una gestión para la que "no sirven" y ha censurado que "renuncien" a sus competencias en cuanto "vienen mal dadas" y ahora las consecuencias las pagan todos.

En la misma línea, ha criticado que digan que son incendios nuevos que no pueden controlar. "Lo que pasa es que ustedes no ven más allá de su propio ombligo, desde hace años se sabe que este tipo de incendios no es que sean probables es que iban a llegar y ya lo hemos visto años atrás", ha agregado.

Por su parte, el procurador Francisco Igea ha calificado la comparecencia de "lisérgica" y ha criticado que ni siquiera el consejero haya nombrado a los fallecidos en los incendios como los voluntarios "Abel y Jaime, que tienen nombre" y considera a Suárez-Quiñones la persona más "deshumanizada" de la política autonómica.

Además, ha criticado que el consejero diga que todo "estaba bien" pero ahora se necesiten el doble de medios, lo que considera "el colmo del despropósito" y ha censurado que apunte que en León haya "más delincuentes" al haber más incendios intencionados cuando no hay un solo detenido por ello.

"Se puede hacer peor una comparecencia, pero es complejo. Ha intentado aburrir al personal y no ha explicado lo inexplicable", ha señalado Igea, quien ha cuestionado cómo se necesitan el doble de helicópteros de los que se tienen "de un día para otro".

"Es incomprensible que este señor siga dirigiendo a la consejería y mucho más incomprensible que se presente a las elecciones por esa tierra de delincuentes que él ha descrito a la precisión", ha añadido, en referencia a la candidatura del PP de León.

En la misma línea crítica, el procurador de Unidas-Podemos, Pablo Fernández, ha calificado a Suárez-Quiñones de "miserable" y le ha señalado, junto a Fernández Mañueco, como "directo responsable de cuatro muertes, de 180.000 hectáreas que han ardido en Castilla y León, de que miles de personas hayan perdido todo y han tenido que ser desplazadas de sus casas" así como de que el fuego haya arrasado Las Médulas. "Las políticas de Mañueco, las políticas de Quiñones, las políticas del Partido Popular son políticas de muerte", ha añadido.

Durante su intervención, ha leído el mensaje que los agentes medioambientales y bomberos me le han pedido que trasladara, algunos de los cuales se encontraban a las puertas pidiendo la dimisión del consejero con un cartel en el que se leía "somos tu despilfarro".

"Ni olvidamos a los compañeros y voluntarios que faltan ni lo vamos a perdonar. La única solución es tu dimisión. De parte de tu despilfarro", ha leído Fernández.