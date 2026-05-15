La Guardia Civil abate a una res brava que se aproximaba a la autovía A-66 en Morales del Vino (Zamora)

Un instante de la intervención de la Guardia Civil. Foto cedida por la Guardia Civil - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

ZAMORA, 15 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha abatido este viernes a una res brava que se había escapado de una explotación ganadera y que estaba a punto de acceder a la autovía A-66 a la altura de Morales del Vino (Zamora).

Así lo ha trasladado el propio Instituto Armado, que ha señalado que la decisión se tomó en el momento en el que el peligro empezaba a ser real para los conductores de la citada vía.

Previamente, los agentes y los cuidadores habían tratado de capturar sin éxito al animal, que incluso llegó a embestir a uno de los miembros de la ganadería.

En esas, la Guardia Civil ha comunicado que se le dispararon a la res dos dardos anestésicos facilitados por los servicios veterinarios, pero esa medida tampoco surtió efecto.

Finalmente, el animal estaba ya muy próximo a la autovía A-66, y fuera de control, "arremetiendo contra la valla de separación de la vía, por lo que existía un riesgo muy alto de irrupción en la carretera". Ante esta posibilidad, se procedió a abatir al animal.