La Guardia Civil auxilia a un vecino de Guardo (Palencia) con principio de infarto confinado por los incendios

Agentes durante el incendio en las proximidades de Guardo (Palencia). - GUARDIA CIVIL

GUARDO (PALENCIA), 18 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha auxiliado en la localidad palentina de Guardo a un vecino de 82 años, que presentaba síntomas compatibles con principio de infarto, durante las labores de confinamiento de la población motivadas por los incendios declarados en la Montaña Palentina.

El suceso tuvo lugar durante la tarde de este domingo, 17 de julio, cuando componentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) de la Comandancia de Burgos, desplegados en apoyo a la Comandancia de Palencia dentro del operativo de emergencia, fueron avisados de la presencia de un varón indispuesto la vía pública, han informado a Europa Press fuentes del Instituto armado.

Al llegar al lugar, los agentes comprobaron que el hombre presentaba fuertes dolores en la zona torácica y signos evidentes de malestar general.

Tras una primera valoración, decidieron trasladarle sin demora en el vehículo oficial hasta el centro de salud más próximo, situado en la misma localidad de Guardo, dada la urgencia del cuadro clínico y la imposibilidad de esperar la llegada de una ambulancia sin comprometer la seguridad del afectado.

La rápida intervención de los agentes, junto con la coordinación inmediata con los servicios sanitarios, resultó determinante para evitar un desenlace más grave y garantizar la recuperación del paciente.

La Guardia Civil ha recordado que, en situaciones de emergencia como la actual, provocada por los incendios en la Montaña Palentina, la rápida respuesta de los efectivos desplegados está siendo fundamental para garantizar tanto la seguridad de la población, como la atención a incidencias de cualquier tipo de incidencia.