La Guardia Civil desaloja una discoteca de El Bierzo por exceso de aforo y le interpone seis denuncias

La Guardia Civil desaloja una discoteca de El Bierzo. - GUARDIA CIVIL

LEÓN, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha desalojado una discoteca de una localidad de El Bierzo por exceso de aforo al congregar a unas 500 personas cuando la capacidad autorizada es de 275, y le interpone seis denuncias por diversas infracciones.

El desalojo se produjo en la madrugada del pasado domingo al suponer el exceso de aforo un "riesgo serio" para los asistentes en caso de emergencias, según ha informado la Benemérita en un comunicado recogido por Europa Press.

Tras ello, se realizó una inspección del local durante la cual se detectaron varias infracciones administrativas que conllevaron seis denuncias ante las autoridades nacionales y autonómicas competentes.

Entre las infracciones se incluyen la presencia de menores de edad en el establecimiento, el consumo de tabaco y drogas, y la incorrecta señalización de las salidas de emergencia, algunas de las cuales estaban inhabilitadas para su uso.