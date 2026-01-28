La Guardia Civil desaloja parcialmente el cuartel de Villoldo (Palencia) tras el desprendimiento de un falso techo

PALENCIA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Mandos de la Comandancia de la Guardia Civil en Palencia han mantenido una reunión con el personal del Puesto de Villoldo en la que se les ha informado que deben desalojar las viviendas de manera inmediata tras el desprendimiento de un falso techo.

La decisión se ha tomado en base a las indicaciones de los Servicios Técnicos de la Dirección General del Instituto Armado, que han inspeccionado exhaustivamente el edificio tras el desprendimiento de un falso techo y han determinado que supone un riesgo para las personas y bienes.

Los afectados son los guardias civiles que residían en las cuatro viviendas que estaban ocupadas, a quienes se les ha ofrecido alternativas de vivienda en acuartelamientos próximos, han detallado fuentes de la Benemérita a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Esta medida afecta a la zona donde se ubican las viviendas, no así a la zona de las oficinas donde se seguirá prestando el servicio habitual a la ciudadanía.