La Guardia Civil despliega un dispositivo de búsqueda de la mujer desaparecida en Arroyo (Valladolid)

VALLADOLID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Valladolid lidera, coordina y dirige el dispositivo de búsqueda, que incluye la unidad cinológica, la USECIC y un dron, puesto en marcha para localizar a una mujer de 71 años que, según las primeras informaciones, se habría ausentado de su domicilio durante la madrugada de este lunes, 23 de marzo.

Según las primeras informaciones que traslada la Benemérita en un comunicado recogido por Europa Press la mujer desaparecida salió de su vivienda sin documentación, teléfono móvil ni equipaje, y desde entonces no se ha tenido noticia alguna sobre su paradero.

Se trata de una mujer de 71 años, complexión gruesa, 1,65 metros de altura, pelo rubio oscuro, media melena, y que podría vestir chándal beige, abrigo tipo parka azul marino y zapatillas grises. Además, señalan que utiliza gafas graduadas.

La Guardia Civil ha recalcado que ha desplegado un "amplio operativo desde el primer momento" en la zona de Arroyo, en el que participan efectivos del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), el Servicio Cinológico con perros especializados en búsqueda de personas, un dron de la USECIC, así como diversas patrullas de Seguridad Ciudadana.

El dispositivo cuenta también con la colaboración activa de la Policía Local de Arroyo de la Encomienda y de Protección Civil

La Benemérita ha destacado que la coordinación es fundamental para optimizar los recursos y ampliar el alcance del dispositivo, garantizando una respuesta eficaz en la localización de la desaparecida.

La Guardia Civil ha añadido que coordina los esfuerzos en el terreno, cumpliendo con su función legalmente encomendada, con la firme intención de localizar a la desaparecida lo antes posible.

Asimismo, ruegan a cualquier persona que pueda aportar información relevante que contacte con las autoridades.