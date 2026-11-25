La Guardia Civil detiene a cuatro personas e investiga a otra por diez delitos en explotaciones de Valladolid . - GUARDIA CIVIL VALLADOLID

VALLADOLID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas y ha investigado a una quinta en las provincias de Valladolid y Segovia como presuntas autoras de diez delitos contra el patrimonio cometidos durante la pasada campaña de riego estival en explotaciones agrícolas y ganaderas.

Según ha informado el Instituto Armado, a los implicados se les atribuyen los presuntos delitos de pertenencia a grupo criminal, robo con fuerza y hurto agravado tras el desarrollo de dos actuaciones para prevenir y esclarecer estas sustracciones, enmarcadas en el Plan de Revitalización contra las Sustracciones en Instalaciones Agrícolas y Ganaderas.

En una primera investigación conjunta en ambas provincias, los agentes han desarticulado un grupo organizado y han detenido a dos personas con numerosos antecedentes por delitos contra el patrimonio como presuntas autoras de pertenencia a grupo criminal y cinco delitos de hurto agravado.

Tras las denuncias presentadas por agricultores entre junio y septiembre, la Guardia Civil estableció un dispositivo de vigilancia sobre un vehículo de gran capacidad y recuperó en un centro de reciclaje y en el propio vehículo 632 aspersores de riego, un motor y tubos de aluminio valorados en 10.190 euros, que ya han sido devueltos a sus legítimos propietarios.

Con esta actuación se han esclarecido cuatro hurtos cometidos en la provincia de Valladolid -dos en la capital, uno en Alcazarén y otro en Camporredondo- y uno en Santiuste de San Juan Bautista (Segovia).

Los dos detenidos han pasado a disposición de la autoridad judicial, mientras que la investigación continúa abierta para determinar su posible implicación en otros hechos similares y localizar a un tercer integrante del grupo.

Simultáneamente, la Guardia Civil de Valladolid ha detenido a otras dos personas y ha investigado a una tercera como presuntas autoras de tres delitos de robo con fuerza y dos delitos de hurto agravado tras sustraer 1.440 litros de gasóleo de los depósitos de motores de perforación de riego en explotaciones de la provincia.

El valor conjunto del combustible sustraído y de los daños materiales ocasionados asciende a 2.030 euros.

Respecto al modo de actuar, los autores de los hurtos de material de riego operaban a plena luz del día durante las horas centrales de máximo calor del verano para evitar testigos, mientras que los robos de combustible se cometían por la noche mediante el trasvase del gasóleo a garrafas de menor capacidad para consumo propio y posterior venta ilícita.

Por su parte, la Guardia Civil ha recordado la importancia de comunicar cualquier actividad sospechosa en el teléfono 062 y de anotar matrículas y características de vehículos o personas sin ponerse en riesgo.