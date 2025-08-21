La Guardia Civil finaliza su operativo en la 'rave' de Salvatierra de Tormes con su desalojo total

SALAMANCA, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha finalizado con el desalojo total de la zona ocupada el operativo establecido en el término municipal de Salvatierra de Tormes (Salamanca) desde la noche del pasado viernes, 8 de agosto, cuando se detectó la afluencia de miles de vehículos al pantano de Santa Teresa para asistir a una 'rave' ilegal.

Desde dicho momento y hasta este jueves, se han mantenido de forma permanente dispositivos de seguridad ciudadana y vial en los accesos al lugar, con el fin de asegurar el orden público en la zona y las localidades aledañas, y la posible tenencia de armas o sustancias estupefacientes, y la seguridad vial de las vías de acceso mediante la realización de pruebas de conducción bajo los efectos de alcohol o drogas, tal y como informan desde la Comandancia de Salamanca en un comunicado recogido por Europa Press.

Estas actuaciones han sido complementadas con el control de las aguas cercanas al lugar del evento y la vigilancia del entorno natural para evitar actividades insalubres que pudieran afectar al medio ambiente. El operativo ha estado dirigido desde el Puesto de Mando Avanzado (PMA), instalado en el lugar de actuación, y han participado, por parte de la Comandancia de Salamanca, patrullas de seguridad ciudadana de la Compañía de Béjar, agentes del Subsector de tráfico y del SEPRONA, y la USECIC de la Comandancia.

Como apoyo a la actuación han actuado unidades del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) de Sevilla, Barcelona, Valencia y León, USECICs de Zamora, Ávila, Valladolid y Segovia, y personal del Grupo de Actividades Subacuáticas (GEAS) de Madrid y Valladolid.

DOS DETENIDOS POR TRÁFICO DE DROGAS

Como consecuencia de todas las actuaciones citadas, la Guardia Civil ha llevado a cabo la detención de dos varones como supuestos autores del delito de tráfico de sustancias estupefacientes, tres por la conducción de su vehículo bajo los efectos de sustancias estupefacientes o al tener retirado el permiso de conducir y un sexto por estar requisitoriado por un juzgado de Guadalajara.

De manera paralela y preliminar, se han formulado 181 denuncias por tenencia de sustancias estupefacientes y armas, 129 por conducción bajo los efectos de sustancias estupefacientes, 26 por conducción bajo los efectos del alcohol y otros incumplimientos de la normativa vial y una por el incumplimiento de la normativa de navegación en aguas interiores, al trasportar ilegalmente a asistentes al evento por el pantano, además de tramitarse en estos momentos cientos de denuncias por acampada ilegal en dicho paraje natural.

Por último, la Guardia Civil ha reseñado que durante todo el operativo de seguridad no ha sido necesaria la actuación ante alteraciones del orden público y se han ejecutado cuatro apoyos a servicios sanitarios de urgencia.