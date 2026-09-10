La Guardia Civil investiga a tres varones como presuntos autores del incendio de Fermoselle (Zamora)

Archivo - Llamas y humo procedentes de un incendio forestal, a 29 de julio de 2026, en Fermoselle, Zamora, Castilla y León (España). - Paloma V. Escarpa - Europa Press - Archivo

ZAMORA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil investiga a tres varones como presuntos autores del incendio de Fermoselle, que calcinó más de 10.000 hectáreas este verano en la zona de Sayago (Zamora) y que forzó el desalojo de 14 localidades de la comarca.

Según ha informado el instituto armado en un comunicado recogido por Europa Press, los agentes del Seprona han conseguido identificar a los supuestos causantes del siniestro que se originó a las 12.57 horas del 29 de julio en un paraje conocido como La Cicutina, dentro del término del mencionado municipio zamorano.

El origen del fuego se sitúa junto a la senda de gran recorrido GR14, una zona de orografía muy escarpada y con densa masa vegetal que se encuentra amparada bajo la figura de protección de la Red Natura 2000.

Una vez confirmada esa localización, la investigación realizada por los agentes, en colaboración con técnicos especialistas de la Junta de Castilla y León, permitió descartar causas naturales (como rayos), fallos en líneas eléctricas o labores agrícolas.

Las evidencias físicas determinaron que "el fuego se produjo por la aplicación directa de llama de forma intencionada o negligente, sobre el combustible fino seco junto al camino" y las gestiones posteriores del Seprona permitieron situar en el punto y hora exactos del inicio a tres varones que se encontraban de excursión en la zona y que habrían provocado presuntamente el incendio antes de abandonar apresuradamente el lugar.

Constatado este hecho, los tres investigados como supuestos autores del incendio forestal en la localidad de Fermoselle, de nacionalidad española y no residentes en la provincia de Zamora, fueron puestos a disposición judicial junto con las diligencias elaboradas.