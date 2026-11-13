Guardia Civil y Policía de Arroyo destapan un fraude en el suministro de gas en 26 viviendas de Arroyovereda

Actuación de los agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil en Arroyovereda - AYTO ARROYO

VALLADOLID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una veintena de agentes de la Policía Local de la localidad vallisoletana de Arroyo de la Encomienda y de la Guardia Civil ha destapado un fraude en el suministro de gas en 26 viviendas de Arroyovereda, en su mayoría en viviendas propiedad de la entidad Sareb, dependiente del Gobierno de España.

Fuentes municipales han explicado que la inspección se inició tras una denuncia por la existencia de varios enganches ilícitos en unos pisos ubicados en la calle Narciso Monturiol.

Personal técnico de la empresa gestora del suministro de gas procedió en la jornada del jueves a la revisión de todas las conexiones durante más de ocho horas, "acompañados en todo momento por las fuerzas de seguridad para evitar problemas de orden público".

Los técnicos descubrieron 26 casos y en ese momento procedieron a la instalación de contadores digitales "para evitar que los moradores de esas viviendas continuasen con el presunto fraude". Las mismas fuentes han explicado además que los agentes investigan a los moradores de las viviendas enganchadas por la presunta comisión de un delito de defraudación de fluido.

Desde el Ayuntamiento de Arroyo han asegurado que más de la mitad de los enganches se corresponden con inquilinos con contrato de 'alquiler Sareb' y recuerdan que la comisión de un delito conllevaría la cancelación del mismo y el correspondiente desahucio, según la propia sociedad estatal.

En este sentido, el alcalde de Arroyo de la Encomienda, Sarbelio Fernández, ha exigido a Sareb que proceda a la rescisión de todos los contratos de alquiler de bajo coste en los que se haya descubierto un delito de fraude en los suministros. "Hablamos de manipulación de la instalación de gas, con el riesgo que eso supone para el resto de los vecinos", ha incidido.