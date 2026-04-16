Guardia Civil, Policía Local y Protección Civil velarán por la seguridad en el Mercado Medieval de La Adrada (Ávila)

Reunión de la Junta Local de Seguridad de La Adrada (Ávila). - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ÁVILA

LA ADRADA (ÁVILA), 16 (EUROPA PRESS)

Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil y la organización del Mercado Medieval de La Adrada se han coordinado para garantizar la seguridad de asistentes, vecinos y visitantes en una cita que podría llegar a cuadruplicar la población del municipio y alcanzar los 10.000 visitantes.

Para esta coordinación, se ha reunido la Junta Local de Seguridad de La Adrada, que ha determinado el dispositivo que se establecerá para el evento, declarado de Interés Turístico Regional y que se celebrará del 30 de abril al 3 de mayo.

El subdelegado del Gobierno, Fernando Galeano, y la alcaldesa de La Adrada, María Pilar Martínez, han copresidido este jueves la reunión de la Junta de Seguridad para el Mercado, que constituye un importante reto organizativo por la afluencia de gente que se espera.

El objetivo es garantizar la seguridad de asistentes, vecinos y visitantes y hacer que esta fiesta declarada de Interés Turístico Regional culmine con éxito, han informado a Europa Press fuentes de la Subdelegación del Gobierno.

Fernando Galeano ha insistido en que, a pesar de contar con años de experiencia, ya que esta será la 24 edición, es preciso trabajar con la "máxima responsabilidad y el máximo rigor" dado el elevado volumen de personas que congrega este mercado medieval, el más antiguo de los que se celebra en la provincia.

VUELO DE DRONES

En este sentido, ha señalado que se velará por el cumplimiento de la normativa tanto en tierra como en el espacio aéreo, en referencia a los drones de uso particular que, como ha recordado, no pueden volar sobre reuniones de personas al aire libre sin la pertinente autorización y, en cualquier caso, el vuelo de drones se debe comunicar a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Tras analizar el programa planteado por la organización del evento, la Guardia Civil establece y coordina un dispositivo especial en colaboración con Policía Local de La Adrada y Protección Civil para procurar la seguridad de los residentes y asistentes.

El dispositivo contará con una presencia permanente de Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil y seguridad privada y, además, se ha dispuesto un refuerzo mediante la presencia de la Unidad de Seguridad Ciudadana del Instituto armado (USECIC) durante los días de mayor afluencia, previsiblemente los días 2 y 3 de mayo por ser festivo nacional el primero y festivo en la Comunidad de Madrid el segundo. El dispositivo lo completará el equipo Pegaso de la Guardia Civil.

La Junta Local de Seguridad ha contado con la participación de miembros de Guardia Civil, encabezados por el teniente coronel de la Comandancia de Ávila, Gustavo Dorda; el secretario general de la delegación Territorial de la Junta, José Luis Valverde, así como Policía Local de La Adrada, Protección Civil y otros miembros de la corporación municipal.