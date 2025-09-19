La Guardia Civil de Valladolid presenta el 1 de octubre un libro sobre su historia

Archivo - El teniente coronel de la Guardia Civil de Valladolid, Andrés Manuel Velarde. - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El próximo día 1 de octubre, a las 12.00 horas, en La Sala Municipal de Exposiciones de San Benito acoge el próximo día 1 de octubre, a las 12.00 horas, la presentación del libro 'Historia de la Guardia Civil en Valladolid. Inicios, acuartelamientos y servicios relevantes', cuyo autor es el coronel Andrés Manuel Velarde Tazón, jefe de esta Comandancia.

Acto seguido se inaugurará la exposición de viñetas 'Guardia Fiel de España Entera' cuyo autor es José María Nieto González, y que será complementada con fotografías históricas de la Guardia Civil y uniformes del mismo Cuerpo. Dicha exposición permanecerá abierta al público hasta el día 17 de octubre.

Este acto se enmarca dentro de los varios previstos por la Comandancia de Valladolid para conmemorar 'El Doce de Octubre, La Fiesta Nacional de España y Día de la Hispanidad'.