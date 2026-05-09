Guardias civiles y personal de la Junta participan en una jornada para mejorar la respuesta contra incendios en León - GUARDIA CIVIL

LEÓN, 9 May. (EUROPA PRESS) -

Un total de 45 personas, entre guardias civiles y personal de la Junta, ha participado en una jornada organizada por la Comandancia de León y el Centro para la Defensa Contra el Fuego con el objetivo de mejorar la respuesta en la lucha contra los incendios forestales en la provincia.

El evento ha tenido lugar en el Centro para la Defensa Contra el Fuego que la Administración autonómica tiene en la capital leonesa, con la finalidad de intercambiar conocimientos sobre las misiones, procedimientos y formas de actuar de los distintos organismos que participan en la extinción de los incendios forestales, con el objetivo de mejorar la respuesta ante estos sucesos.

Durante la formación, se ha tratado de buscar sinergias conjuntas y ha habido un intercambio de experiencias extraídas de los trabajos realizados anteriormente en la extinción de incendios forestales, en particular, los que asolaron esta provincia durante la época estival del pasado año, que afectaron a 140.000 hectáreas calcinadas, y motivaron la evacuación de 136 poblaciones y 15.670 personas, así como otros 49 pueblos confinados y 2.511 personas.

Con esta iniciativa, se pretende dar un "paso más" en la lucha contra los incendios forestales, que permita impulsar y mejorar la coordinación conjunta y los mecanismos de cooperación entre todos los participantes en las tareas de extinción, según ha informado la Benemérita a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Se trata de aspectos esenciales para combatir con éxito este tipo de hechos, con el objetivo principal de proteger a las personas y los bienes, así como reducir su impacto en la naturaleza, preservando la orografía de esta provincia, y conseguir que los daños sobre la biodiversidad y la degradación del suelo se limiten a lo mínimo posible,.