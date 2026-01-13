La Guía del Cocido de Segovia ofrece el plato castellano en 35 establecimientos entre provincia y capital

El diputado de Turismo, Javier Figueredo (izda); la diputada de promoción provincial, Magdalena Rodríguez, y el autor de la guía, Luis Miguel Prada. - DIPUTACIÓN

SEGOVIA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La decimocuarta edición de la 'Guía del Cocido de Segovia' ofrece un abanico de 35 establecimientos que preparan el clásico plato castellano, con 19 de ellos en la provincia y 16 en la capital.

El proyecto cuenta una vez más con el apoyo de la Diputación de Segovia, tal como han reseñado los diputados de Promoción Provincial, Magdalena Rodríguez, y de Turismo, Javier Figueredo, que han presentado la Guía junto a su autor, Luis Miguel Prada.

La guía sirve para que "los segovianos y los visitantes pueden tener de manera cómoda y ágil los detalles sobre dónde, cuándo y a qué precio pueden degustar un cocido tradicional de máxima calidad", ha explicado Javier Figueredo, que ha definido el turismo gastronómico de Segovia como uno de los "tres pilares del sector turístico de la provincia" y ha añadido que le consta que "muchos visitantes planifican su viaje a Segovia incluyendo contenidos de historia o naturaleza que se completen con un buen final gastronómico".

Por su parte, Magdalena Rodríguez ha destacado las dos variedades de garbanzo, "ingrediente esencial del cocido", que se dan en la provincia, el de Labajos y el de Valseca. Este último es de una tipología única "por los condicionantes de clima y suelo", y está amparado por su propia Marca de Garantía, reconocida por el Itacyl (Instituto Tecnológicos de Alimentos de Castilla y León), con un cultivo que se extiende en 60 hectáreas.

El garbanzo de Labajos, según ha especificado la diputada, cuenta con Marca de Garantía, "que podrá incrementar según aumenten las hectáreas de cultivo". Magdalena Rodríguez ha recordado que "Segovia es una provincia gran productora de garbanzos y también de productos chacineros, usados para conseguir la excelencia en uno de los platos estrella de la cocina castellana".

En la edición de 2026 de la Guía del Cocido de Segovia se da por primera vez la circunstancia de que hay más establecimientos hosteleros que ofrecen el cocido en la provincia que en la capital. Figueredo ha destacado que esta tendencia sirve para "promocionar la riqueza patrimonial de la provincia de Segovia", mientras Rodríguez ha loado que los platos se elaboren con productos locales, "muchos dentro de la marca agroalimentaria 'Alimentos de Segovia'".

En cuanto al precio del plato, hay oferta entre los trece euros de la opción más económica a los treinta euros de la más costosa. A mediados de enero está previsto el inicio del reparto de guía en folletos de papel, por lo que los usuarios pueden disponer de información para disfrutarlo todo el año, aunque el autor de la guía ha explicado que la tendencia actual ya no es la de presentar el cocido como plato semanal dentro del menú, sino que es más común ofrecerlo por medio de reserva, hecho por encargo.

La edición virtual de la guía ya se puede consultar en la web https://guiadelcocido.com/

En la provincia hay establecimientos participantes con carteles y códigos QR en Cantimpalos, Collado Hermoso, San Rafael, Revenga, el Real Sitio de San Ildefonso, El Espinar, Cañicosa, Valverde del Majano, Carbonero el Mayor, Brieva, Sotosalbos y Sepúlveda. También hay un establecimiento en la localidad madrileña de Guadarrama, regentado por segovianos. La Guía del Cocido incluye cocidos elaborados en hornos de leña, a las brasas de encina o en puchero de barro y chimenea.