Una guía para recuperar en unas horas "la normalidad" en Burgos en casos de nieve y grandes nevadas

El jefe de protección civil, Telmo Ruiz; el concejal de Seguridad, Ángel Manzanedo; y el jefe de Bomberos, Miguel Ángel extremo. - AYTO BURGOS

BURGOS, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Burgos, Ángel Manzanedo, ha asegurado este lunes que el Consistorio tiene la "capacidad y la determinación" de devolver la normalidad en la ciudad en cuestión de obras, tras un episodio de nevada.

Todo ello será fruto de la aplicación del protocolo de la nueva 'Guía de respuesta frente al hielo y la nieve 2025-2026', una herramienta "viva, actualizada y ambiciosa" destinada a garantizar la seguridad y la movilidad de la ciudadanía durante los meses más fríos, como así lo ha explicado Manzanedo.

Así, Burgos dispondrá de 20 motoniveladoras, siete 'bobcats' y decenas palas cargadoras y tractores para hacer frente a los episodios de nevadas que se puedan en la capital burgalesa. Todo ello "incluso ante la nevada más intensa".

A ello se unen los que los 78 saleros distribuidos por la ciudad, que ya están llenos y preparados "para afrontar el invierno burgalés", como ha indicado el concejal de Seguridad Ciudadana, que ha estado acompañado por el jefe de Bomberos, Miguel Ángel Extremo, y el jefe de Protección Civil, Telmo Ruiz.

La pretensión del Consistorio es mantener "una ciudad operativa incluso ante las inclemencias del tiempo".

El documento, que actualiza y consolida el Plan de Acción Municipal, estará activo entre noviembre de 2025 y abril de 2026 y se trata, según explicó el edil, de "una planificación rigurosa" y un análisis "exhaustivo" de las capacidades municipales, orientado a ofrecer una "respuesta coordinada" ante episodios de nieve o hielo.

La guía se apoya en tres pilares fundamentales. Por un lado, una estructura enfocada en el ciudadano, la eficiencia operativa y la colaboración público-privada.

Por eso se ha optimizado su estructura y dirección como ha señalado el concejal, quien ha reconocido que por encima de todo, destaca la acción del Centro de Coordinación Operativa Local (Cecopal), para garantizar "una toma de decisiones ágil".

En este sentido se va a reforzar "el grupo de asistencia social" para atender a personas mayores y vecinos vulnerables que puedan quedar aislados ya que el plan contempla actuaciones específicas de apoyo social, como la identificacion de plazas para alojar a personas sin techo o en situación de riesgo ante el frío.

El Ayuntamiento ha dividido la ciudad en doce sectores operativos, lo que permitirá asignar recursos de manera quirúrgica y priorizar "rutas críticas como hospitales, paradas de transporte público y principales vías".

La guía contempla tres niveles de actuación -0A, 0B y 0C- según la severidad de las inclemencias. El nivel 0A prevé acciones preventivas, como el reparto de sal o salmuera, mientras que los niveles 0B y 0C activan más medios y personal, con más de 130 efectivos disponibles.